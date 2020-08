Depois de anos de luta da comunidade, com o apoio total do Grupo 1 – Gazeta de Pinheiros, o Hospital Sorocabana deve reabrir suas portas amanhã (1°). O local deve receber seus primeiros 36 leitos neste fim de semana e mais 24 devem ser incorporados. No espaço, ainda deverão continuar operando o Hospital Dia, que realiza consultas de especialidades médicas e cirurgias ambulatoriais, uma AMA (Assistência Médica Ambulatorial) 24 horas e um CER (Centro Especializado em Reabilitação).

60 leitos para a Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esclarece que serão entregues 60 leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com a Covid-19. Destes leitos, 54 são de enfermaria e seis de estabilização (UTI). A partir de amanhã (1º), serão entregues os 36 primeiros, e os outros 24 leitos funcionarão a partir do dia 15 do mesmo mês. Todos permanecerão após a pandemia e a unidade se tornará referência hospitalar na zona oeste da capital.

Os novos leitos estão sendo instalados no andar térreo do prédio, área que a Prefeitura ocupa mediante cessão de uso do espaço físico cedido pelo Governo do Estado ao Município de São Paulo.

Governo do Estado e Prefeitura

A área onde se localiza o Hospital Sorocabana pertence ao Governo do Estado e, qualquer material que tenha permanecido no local após o fechamento, faz parte da massa falida que segue sob acompanhamento da Justiça.

Para a reativação desses leitos, a administração municipal vai investir R$2.500.881,36, sendo R$ 1.392.333,95 para adequação do imóvel, que compreende, rede de gases, instalação de tomógrafo, que realizará apoio ao diagnóstico, e modernização da cabine primária. Os outros R$ 1.108.547,41 serão utilizados para aquisição de equipamentos, como, por exemplo, seis respiradores para as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

A unidade será gerenciada pela OSS Associação Saúde da Família (ASF) e não será necessário paralisar os serviços dos equipamentos municipais que, atualmente, ficam no prédio, já que a nova estrutura ficará ao lado deles. Assim, eles continuarão funcionando de acordo com as mudanças da pandemia.

Batalha antiga

O Hospital Sorocabana foi criado no ano de 1955 por uma associação de trabalhadores ferroviários. Com o fim da ditadura militar, a promulgação da Constituição de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), ele se tornou uma referência para população da região no acesso à saúde pública.

Em 2010, sua administradora, a Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana, afirmando problemas financeiros fechou as portas do hospital.

Desde então, a população da região tem organizado atos em prol da reabertura do espaço, com a divulgação da Gazeta de Pinheiros. O local está fechado desde 2010 por problemas financeiros. Segundo os organizadores das mobilizações, a estrutura poderia abrigar cerca de 150 leitos que atenderiam pacientes da Covid-19 e continuariam em atividade após a pandemia.

De acordo com a Agência Brasil, o terreno que abriga o hospital pertence ao governo estadual, mas seu uso foi concedido ao município, inicialmente por um decreto de 2013 e posteriormente atualizado em decreto de 2016, por um prazo de 20 anos. No entanto, há um imbróglio entre as duas esferas governamentais quando o assunto é investir na reabertura do Sorocabana.

A prefeitura informou à Agência, em nota, que, como o terreno do Sorocabana pertence ao governo do estado, chegou a ser cogitada uma permuta com uma área pertencente ao município que abriga o Instituto Dante Pazzanese – administrado pelo estado. “Mas por questões jurídicas que envolvem o terreno do Hospital Sorocabana, a transação foi considerada inviável. Portanto, ficam inviabilizados investimentos naquele local, além dos que já foram feitos”, diz a nota.