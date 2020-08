O público já pode voltar a frequentar os Festivais Ceagesp, fechados desde março. A partir de amanhã (1º), sábado, tem início a temporada 2020 do Festival do Pescado e Frutos do Mar. O evento acontece aos sábados e domingos, das 12h às 17h, e marca a reabertura presencial para o público do Espaço Gastronômico Ceagesp. O Festival de Sopas, que iria até o final de agosto, continua, agora, somente pelo Delivery.

Pelo preço fixo de R$ 89,90 por pessoa (não é cobrada taxa de serviço), o público pode comer quantas vezes quiser todos os itens disponíveis no cardápio. As bebidas e as sobremesas serão cobradas à parte. Crianças de até cinco anos não pagam; de seis a dez anos, pagam metade do preço. O acesso será pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina. O estacionamento, também no Portão 4, terá preço fixo especial para os frequentadores do Festival.

O evento, que é famoso pelos camarões no espeto e pela paella gigante, está previsto para ir até 20 de dezembro. A reabertura presencial obedece rigorosamente a todos os protocolos de segurança e de higienização determinados pelas autoridades de saúde e Prefeitura de São Paulo.

O público máximo nesta nova fase do Festival do Pescado será de apenas 150 pessoas. O evento receberá, preferencialmente, quem fizer reserva antecipadamente no site dos Festivais Ceagesp. Quem não tiver reserva, terá de aguardar em área especial de espera com sinalização de distanciamento.

Medição de temperatura

Antes de entrar, as pessoas terão a temperatura medida. Todos deverão usar máscaras faciais obrigatoriamente. Na entrada, o público contará com um tapete sanitizante, para higienização dos calçados.

Álcool em gel ficará disponível em totens pelo salão e ainda em cada uma das mesas, separadas uma das outras por dois metros de distância. Para se servir nos buffets de pratos, o público contará com luvas descartáveis. Os talheres serão higienizados em lava-louça industrial e ensacados individualmente.

Ostras à vontade

Neste ano, o evento também terá pratos fixos especiais acrescentados ao cardápio, igualmente, para comer à vontade. Ostras à vontade estarão disponíveis aos sábados. Aos domingos, o prato especial extra será o Macarrão com Camarão no Parmesão Grana Padano.

Todas as semanas, o cardápio contará com pratos feitos com três peixes diferentes, além de todas as demais opções do menu. Nesta primeira semana, o Festival oferecerá receitas com Salmão, Meca, Tambaqui e Pirarucu. Nas semanas seguintes, novos peixes em novas receitas substituem os da semana anterior.

Serviço:

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – 2020

De 1/8 a 20/12

Aos sábados e domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

R$ 89,90 por pessoa. Crianças até 5 anos não pagam; De 6 a 10, pagam metade do valor do Festival. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

No Espaço Gastronômico Ceagesp

Portão 4 da Ceagesp, altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina

Reservas: (11) 3645-0481

www.festivaisceagesp.com.br