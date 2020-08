Nesta pandemia, inúmeras têm sido as ações para auxiliar aqueles que mais precisam. O Grupo 1 – Gazeta de Pinheiros abre espaço para divulgar algumas dessas iniciativas.

Hospital do Servidor Público Estadual

O vereador Caio Miranda Carneiro (DEM/SP) esteve no Hospital do Servidor Público Estadual em julho, em uma ação solidária que arrecadou e doou dez celulares com chip para ajudar na comunicação entre pessoas internadas nos leitos do hospital com as suas famílias, minimizando assim um pouco do sofrimento de todos.

Enel e Riba

A Enel X, linha de negócio do Grupo Enel dedicada a produtos inovadores e soluções digitais, em parceria com a Enel Distribuição São Paulo e a Riba, empresa de mobilidade elétrica, elaborou um sistema de entregas de marmitas para atender à comunidade de Paraisópolis, localizada na zona sul de São Paulo. Ao fornecer quatro motos elétricas e entregadores, a ação reduzirá custos de logística de entrega das refeições, produzidas na própria comunidade, que estão sendo doadas aos moradores da região neste período de pandemia. A iniciativa faz parte da campanha #JuntosNaMesmaEnergia, da Enel Brasil, um pacote de iniciativas com foco na prevenção e no enfrentamento à Covid-19 no país.

“Trabalhamos em parceria com Paraisópolis há muitos anos e, nesse momento de pandemia, entendemos a necessidade de apoiar e contribuir com diversas ações que a liderança local desenvolveu. A doação diária de marmitas, já feita pela comunidade, é uma ação que nos motiva muito. Por esse motivo e pensando na primeira necessidade das pessoas que é a alimentação, disponibilizamos quatro scooters elétricas e contratamos motoqueiros, moradores da comunidade, para trabalharem pelo período de três meses nessa importante ação”, ressalta Solange Mello, responsável por Projetos de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo. A redução do custo logístico possibilitará um número maior de entregas e, estima-se que por meio dessa ação, possam ser entregues até 2.400 refeições por mês.

O critério de escolha de Paraisópolis levou em consideração uma comunidade atuante no projeto Enel Compartilha Liderança em Rede e que possui um forte processo de organização para a produção de marmitas destinadas aos moradores.

Projeto Gaia

O Projeto Gaia procura levar dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade social através de doações de comidas, roupas, livros e brinquedos, além de proporcionar e estimular a educação e a cultura. Quer diminuir o índice de fome no país, erradicar a pobreza extrema e gerar oportunidades para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tem como propósito conectar pessoas que tenham algo a oferecer (seja tempo, dinheiro ou outros recursos) a quem precisa.

O Projeto pode ser acessado no Instagram @gaia.projeto. Doações podem ser feitas através do Banco Original (Banco 212, Agência 0001, Conta 4219531-4).

Prefeitura

O Centro para Crianças e Adolescentes (CCA) Criança Crescendo Cidadã realizou três eventos em sua sede, localizada na Vila Piauí, zona oeste da cidade. Durante as ações, foram entregues 200 cestas básicas, 200 kits de higiene, 216 litros de leite, 100 kits com materiais pedagógicos e 100 kits com lembranças, além de medalhas em homenagem aos profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19 na região.

O CCA organizou uma festa à fantasia para acolher as famílias das crianças e adolescentes atendidas na unidade. Foram entregues 100 cestas básicas, 100 kits de higiene, 216 litros de leite e 100 kits pedagógicos para produção das atividades socioeducativas postadas por educadores do serviço nas mídias sociais. Em paralelo, os beneficiários deixaram as tarefas executadas anteriormente contendo uma homenagem ao Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho.

Representantes do CCA e do NCI realizaram juntos uma homenagem aos profissionais da Assistência Médica Ambulatorial (AMA)/Unidade Básica de Saúde (UBS) Integrada Vila Piauí, com a entrega de medalhas de honra ao mérito. O grupo estava vestido com camisetas de heróis e carregava placas motivacionais. Duas adolescentes interpretaram as músicas Milhares de Abraços e Raridade, do cantor Anderson Freire.