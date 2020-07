De 30 de julho a 9 de agosto, o Raposo Shopping celebra o Dia dos Pais trazendo uma das paixões do público masculino: os carros antigos. Em uma exposição gratuita, realizada em parceria com a Fupi Restaurações e a Empresa Aluguel de Carros Antigos, o público confere de perto relíquias clássicas das décadas de 1930 a 1970, como o Ford Calhambeque 1931, o Chevrolet 41, o Chevrolet Bel Air 1956, o Chevrolet Skaine 1958, o Fusca 1967, o Maverick 1978 e o Karmann Ghia 1968.

A exposição será realizada pelos corredores do piso Raposo, durante todo o horário de funcionamento do Shopping. Mais informações em www.raposo.com.br.

Funcionamento especial

O Raposo Shopping continua operando de maneira restrita, de acordo com as normas de segurança previstas pelos órgãos oficiais. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 16h às 22h. Na Praça de Alimentação tem atendimento apenas para retirada de pedidos ou pelo sistema de drive thru, e as operações de entretenimento, como cinema e teatro, permanecem fechadas. Todos que estiverem no shopping deverão usar máscaras e será feita aferição de temperatura logo na entrada do empreendimento, entre outras medidas preventivas de segurança.

Serviço:

Exposição de carros antigos no Raposo Shopping

De 30/7 a 9/8

Raposo Shopping

Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5 – Jd. Boa Vista

www.raposo.com.br