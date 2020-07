Movimento ligado às pessoas em situação de rua acampou em frente à Prefeitura solicitando mais atenção do Executivo Municipal. Questionada, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social listou as ações promovidas e afirmou os ter recebido para dialogar. No total, a cidade oferece 113 serviços à população em situação de rua, sendo 101 para acolhimento.

Manifestação

Na semana passada, leitores apontaram que o “Movimento da população em situação de rua está agora ocupando a porta da Prefeitura, exigindo seus direitos. Não é de hoje que faltam políticas para atender esta solicitação, pensando em sanar seus direitos, necessidades, e condições básicas de sobrevivência. Mas Bruno Covas e Joao Doria mostram ainda mais em um momento de crise que não têm nenhum compromisso com a redução das desigualdades. Todo apoio, solidariedade e compromisso com essa luta!” – G.C.L.

Compromisso municipal

A Prefeitura de São Paulo informa que as secretárias Berenice Maria Giannella, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e Claudia Carletto, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, receberam representantes de moradores em situação de rua na ocasião. No encontro, elas reafirmaram o compromisso de manter o diálogo permanente com o Movimento, além de apresentar as ações tomadas pelo município para assistência da parcela mais vulnerável da população. Também foram recebidas sugestões.

Acolhimento de pessoas

As Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Esporte e Lazer (Seme) e Educação (SME), criaram 1.072 novas vagas para acolhimento de pessoas em situação de rua desde o início da pandemia, sendo 672 em oito equipamentos emergenciais, e outras 400 foram criadas em quatro Centros Educacionais Unificados (CEUs), Alvarenga (Cidade Ademar), Aricanduva (Itaquera), Tiquatira (Penha) e Meninos (Ipiranga). Todos com funcionamento 24 horas para diversos públicos. Destes, um é destinado para receber pessoas com suspeita de Covid-19, localizado na região da Lapa, e outro na região da Vila Clementino, para atender pessoas com diagnóstico positivo.

Contágio

Os Centros de Acolhida têm suas estruturas higienizadas constantemente e são mantidos com as janelas abertas. Nos quartos, as camas foram colocadas em distância segura. Todos os eventos agendados nos serviços foram cancelados e as visitas suspensas. Todas essas medidas contribuem para diminuir o risco de contágio.

Oferta de serviços

Durante período de pandemia, a SMADS ampliou a oferta de serviços nos quais as pessoas em situação de rua têm acesso a refeições, banheiros, kits de higiene e orientações. Na região da Luz, por exemplo, desde 26/3 foi instalado um Núcleo de Convivência de caráter emergencial, para servir 200 refeições à população local (almoço e café da tarde). No dia 3/4, outro núcleo começou a funcionar, na região do Cambuci, com capacidade de oferecer café da manhã, almoço e café da tarde para 200 pessoas. A rede municipal conta com 10 Núcleos de Convivência, com 3.172 vagas. Para os Núcleos de Convivência da Sé, Prates, Porto Seguro, Complexo Boracéia e Luz foram aditados em caráter emergencial mais 1.260 vagas.

Higienização

A pasta, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), disponibiliza funcionários para fornecer orientações sobre a higienização das mãos e distribuir sabonetes nos pontos das pias comunitárias instaladas na cidade. Foram distribuídos 3,6 mil kits de higiene por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania junto à empresa Colgate, por meio da Cruz Vermelha, e também a doação de 80 mil máscaras.

A Ação Vidas no Centro, iniciativa da Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e Assistência e Desenvolvimento Social, foi iniciada em 4 de abril com a oferta de sanitários e banhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social na região do Triângulo SP e Centro Histórico. No dia 21 de abril, foram adicionadas lavanderias, que podem ser utilizadas em cinco estações. Até o dia 12 de julho, foram realizados 427.458 atendimentos em sete estações, considerando todos os serviços oferecidos.

Na região central da cidade, a Secretaria Municipal das Subprefeituras instalou 11 pias com água potável, fornecidas pela Sabesp, para auxiliar as pessoas em situação de rua a efetuarem a higienização das mãos, nesse período de pandemia da Covid-19. Os locais escolhidos foram: Praça da Sé, Praça Ouvidor Pacheco e Silva, Largo São Francisco, Largo Paissandu, Pateo do Collegio, Praça da República, Largo do Arouche, Parque Dom Pedro, Largo General Osório e Praça da Liberdade e Praça Princesa Isabel.