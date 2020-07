No ano passado, a Prefeitura lançou edital de concessão do Parque Chácara do Jockey para a iniciativa privada. Entretanto, o projeto aguarda o Plano Diretor do local para poder relançar o edital. O documento está parado devido à pandemia. O Parque Municipal Chácara do Jockey foi entregue à população em 2016 depois de muita luta da comunidade e campanha vitoriosa sempre divulgada há mais de 30 anos e com apoio do Grupo1 – Gazeta de Pinheiros / Jornal do Butantã.

Histórico

Ao longo de 30 anos, a população local reivindicava a transformação da Chácara do Jockey em um Parque Municipal. Em dezembro de 2014, depois de muitas campanhas da Paróquia N. Sra. De Fátima e do Grupo 1 de Jornais, a Prefeitura publicou decreto criando o Parque. A área pertencia ao Jockey Club de São Paulo e foi declarada de utilidade pública para desapropriação pela administração municipal, sem gasto de dinheiro público. O valor da indenização pela desapropriação foi compensado por uma dívida de IPTU, de aproximadamente R$ 133 milhões, do Jockey com a administração municipal. Em maio de 2016, ele foi entregue à população.

Concessão

Em 2019, a Prefeitura começou um processo de concessão do espaço à iniciativa privada. Houve protestos dos frequentadores, que criaram um movimento para apontar a necessidade de um Plano Diretor para o espaço.

Na época, a página do Facebook ( web.facebook.com/movimentoparquechacaradojoquei/ ) do Movimento Parque Chácara do Jockey, os moradores e frequentadores defendiam que “este modelo de concessão nos remete à ideia de um verdadeiro Shopping, em virtude da prioridade comercial e de consumo, que se contrapõe à verdadeira função de Parque, que legalmente é espaço de conservação, educação ambiental e do uso baseado nos preceitos da sustentabilidade”.

Após reuniões com a Promotoria de Meio Ambiente do MP-SP, que resultaram em uma ação civil pública e de uma ação popular movida pelo vereador Gilberto Natalini (PV), foi realizada uma audiência de conciliação entre a Prefeitura Municipal de SP e as partes envolvidas. Nessa audiência ficou resolvido que a Prefeitura deveria apresentar um Plano Diretor.

Plano Diretor

A Prefeitura Municipal de São Paulo aguarda o Plano Diretor para o Parque Chácara Jockey, suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus. A partir deste plano diretor e de reuniões com potenciais interessados é que definirá a data para republicação do edital, visando à concessão do parque uma vez que nenhuma empresa entregou proposta, em março 2019, quando foi realizada a sessão de licitação.

A manutenção e a zeladoria estão sendo realizadas normalmente. O orçamento previsto para 2020 nos parques do grupo centro-oeste (que inclui o Chácara do Jockey) é de R$ 2.350.374,44 para manutenção e R$ 1.918.133,46 para zeladoria.

Os parques do grupo centro-oeste são: Aclimação, Alfred Usteri, Buenos Aires, Casa Modernista, Cemucam, Chácara do Jockey, Colinas de S. Francisco, Independência, Jd. das Perdizes, Cohab Raposo Tavares, Orlando Villas Boas, Luiz Carlos Prestes, Mário Covas, Praça Por do Sol, Praça Victor Civita, Previdência, Raposo Tavares, Reserva Morumbi, Linear Sapé, Trianon e Zilda Natel.

Quanto ao FabLab, a unidade está fora da área de concessão, mas encontra-se com atividades suspensas devido à pandemia. Enquanto isso, a equipe está divulgando tutoriais #FazendoEmCasa, disponíveis no instagram.com/fablablivresp . Já são mais de 15 tutoriais de fabricação com transmissões ao vivo para tirar dúvidas.

Chácara do Jockey

O Parque Municipal Chácara do Jockey apresenta 33 espécies da fauna, sendo 29 de aves e 4 de borboleta. O local ainda permite a observação das espécies endêmicas da Mata Atlântica como o arredio-pálido e o periquito-rico. Suas edificações históricas contribuem para definir a história do parque.

Com cerca de 143 mil metros quadrados de verde, o espaço é uma excelente opção de lazer para os moradores do bairro do Butantã e de toda a região. O acesso ao Portão 1, situado na av. Professor Francisco Morato, leva diretamente à Administração do Parque e ao Espaço de Convivência, voltado para atividades comunitárias e de celebração. O espaço conta com atrativos esportivos como pistas de skate, quadra poliesportiva e campos de futebol.

Já no Portão P3, situado na av. Pirajussara, o espaço possibilita caminhadas com passeio de terra batida e bancos espalhados pelas margens do lago. O parque conta também com o Núcleo Cultural das Baias edificação gerida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC). A Casa de Cultura recebe atividades de coletivos culturais e artistas locais, com oficinas de criação e salas multiuso. Já a Praça da Balança (onde permanecia o equipamento usado para pesar os animais) abriga um pequeno anfiteatro a céu aberto.