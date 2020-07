Saudade de ir à Feira de Artes da Vila Madalena? Então prepare-se, pois está chegando a 43ª edição da feira mais amada e tradicional de São Paulo, agora em formato virtual. Compras, gastronomia e lazer em um só lugar: onde você estiver! Organizada pelo Centro Cultural Vila Madalena e pelo Casarão Brasil – Associação LGBTI, a Feira da Vila ocorrerá no dia 16 de agosto, das 10h às 19h, em um site que será lançado em agosto.

É um evento anual, bastante querido e aguardado. Em sua edição de rua, traz para os principais quarteirões da Vila Madalena um público de 50 mil pessoas (média estimada por feira) que vem conferir cerca de 450 expositores e as várias atrações culturais e gastronômicas.

Em 2020, além de muitas surpresas, a grande novidade é o formato virtual da 43ª Feira. Ela surge como resposta aos desafios da Covid-19 e acompanha os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobretudo, no aspecto de manter o distanciamento social. Será uma edição especial online, porém com toda aquela energia da rua. E ainda possibilita que mais pessoas conheçam o evento, tanto do Brasil quanto de outros países.

Esta é a dinâmica da Feira de Artes da Vila Madalena que favorece a economia criativa, gerando oportunidades de negócios, networking e sustentabilidade de pequenos expositores.

A Feira da Vila online fica disponível para visitas e compras a partir das 10h de 16 de agosto de 2020 no ao dia 16 de setembro. A programação termina às 19h do mesmo dia. O site funciona como uma vitrine onde as pessoas interagem com os expositores, participam das atividades artísticas e escolhem as delícias da praça de alimentação e do empório.

Serviço:

43ª Feira de Artes da Vila Madalena

Edição Especial Online

16/8, das 10h às 19h

Instagram: @feiradavilamadalena

Realização: Centro Cultural Vila Madalena