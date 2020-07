O Campeonato Paulista de 2020 finalmente foi retomado após paralisação de mais de quatro meses, com vitória do Corinthians por 1 a 0 diante do rival Palmeiras, em Itaquera. Foi o primeiro “derby” sem público, cumprindo as normas do protocolo do novo coronavírus.

A expectativa em relação a essa primeira partida foi grande. Apesar da ausência de torcedores no estádio, o clima de rivalidade foi se aquecendo desde o anúncio da volta do campeonato. E quem pensa que existe algum tipo de reflexão quando se trata de amor ao time do coração está enganado.

Nem a pandemia acalma uma rivalidade quase que enraizada. No dia do jogo, torcedores palmeirenses invadiram a Arena Corinthians, picharam ofensas ao goleiro alvinegro Cássio e fizeram provocações em alusão à maior goleada do “derby paulista”, 8 a 0, em 1933. É brincadeira?

A volta do Campeonato Paulista ocorre em meio a diversas mudanças, como por exemplo, a ausência de público, as novas casas das equipes do interior e a alteração no número de substituições. Agora, os treinadores podem fazer cinco alterações ao longo de três atos.

A nova medida leva em conta o impacto da paralisação do futebol na preparação física dos jogadores. Muitos não tiveram infraestrutura para treinamento físico e tático.

A primeira partida oficial da retomada estadual foi disputada entre Ituano e Ferroviária, no estádio Canindé.

E assim como o Ituano, diversas equipes não vão poder mandar os jogos em suas casas. Conforme determinação do governo do estado de São Paulo, cidades na fase vermelha do plano de retomada não podem sediar partidas de futebol.

Desta forma, jogos com mando de Guarani, Ponte Preta, Inter de Limeira, Ituano, Novorizontino, Santo André, Red Bull Bragantino, Mirassol, Oeste, Botafogo-SP e Ferroviária serão disputados em estádios como Morumbi, Vila Belmiro, Arena Corinthians, Canindé, Arena Barueri, Estádio Primeiro de Maio e Estádio Prefeito José Liberatti.

Bragantino, Santo André, Santos, São Paulo e Palmeiras já tem vaga cativa entre os oito melhores do Estado de São Paulo. O Corinthians vive um drama particular. Mesmo após bater o Palmeiras por 1 a 0, precisa vencer o Oeste na última rodada para avançar às quartas de final.

Independente dos resultados, o retorno do Paulistão nos traz a esperança de que tudo está se normalizando. Nesses quatro meses de quarentena, vivemos um momento surreal que mais parece enredo de filme de ficção. Mesmo agora que alguns setores estão sendo retomados, andar pelas ruas de São Paulo desperta melancolia. Muitos restaurantes não voltarão a reabrir e isso nos lembra o quanto essa pandemia foi cruel para alguns. Os estádios vazios não têm as mesmas cores nem pulsam corações. No Derby Paulista, senti falta da vibração dos cantos e gritos de guerra. É impressionante como estamos sensíveis a detalhes que nem notávamos mais.

O melhor de tudo foi chegar em casa e poder assistir a um jogo de futebol de verdade.

Durante a quarentena, as emissoras sem futebol pra mostrar, exibiram uma série de jogos e títulos matando a saudade dos amantes da bola. Nada contra. Mas já estava na hora de assistir um clássico em tempo real.

Seja bem-vindo de volta, futebol paulista!