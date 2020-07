Faça parte pelas redes sociais @gazetadepinheiros ou leitor@grupo1.com.br

Segundo leitor, homem pede dinheiro para doações na região, mas usa para pagar as próprias contas

“Este rapaz vestido de palhaço tem abordado clientes da região já há algum tempo, pedindo dinheiro para um suposto projeto que doa cestas básicas. Uma pessoa pediu informações e depois descobriu que a máquina de cartão que ele usa está no nome de uma empresa dele mesmo. Inicialmente ele tinha dito que a empresa era de amigos. Depois, acabou assumindo que usa o dinheiro também para pagar aluguel e contas. Fica o alerta!

É triste, pois o cara precisa da grana, mas é muita cara de pau de como ele faz e de como ele é atrevido. Ele disse que se eu chamar a polícia, no dia seguinte ele estaria aqui de volta. Então não sei se ele vai desistir tão fácil.” – S.A.

Barulho e abuso de bares em Pinheiros

“Sábado, na Fradique Coutinho. Som alto, baderna e aglomeração de pessoas. Cadê a fiscalização?” – R.A.

Críticas e esclarecimentos do E. C. Pinheiros

“Esporte Clube Pinheiros abre das 8h às 20h. Vestiário apenas para lavar as mãos e fazer as necessidades. Sem banho, bar/restaurante fechado, sem bebedouros, para entrar tem de usar a carteirinha, piscina fechada, só pode fazer caminhada pelo clube e pista e usar as quadras. A sede social permanece fechada!” – RB

“Pessoal, podem me ajudar a entender o motivo de não ser permitido usar nadadeiras na piscina externa? Não

vejo sentido em tal restrição. Outra coisa: a piscina não pode abrir mais cedo? Trabalho diariamente e o horário atual não permite o uso da piscina, depois de quatro meses em espera. Já estamos sendo prejudicados com muitas restrições, mas acho que algumas delas não fazem sentido.” – M.B.

“Muito se tem questionado sobre o clube manter os descontos concedidos em maio e junho desse ano. Em primeiro lugar, é importante dizer que o clube está pensando no associado e, na medida do possível, está tentando minimizar o efeito da pandemia nas finanças particulares. Prova disto é que, além dos descontos da

mensalidade, estamos: – Parcelando o débito de mais de 4 mil associados com prazo de carência de 90 dias para início das amortizações; – Isentando o associado das taxas de atividades esportivas e culturais pelo mesmo período em que este não pode participar das mesmas.” – R.M.

“Discordamos, respeitosamente, da manipulação numérica, bem como dos argumentos subjetivos. Pedimos desconto na mensalidade já!” – L.E.F.

Repercussão da manchete

“Todos preocupados com a pandemia e a Prefeitura com o Carnaval 2021”

“Assim sem nem saber quem vai estar vivo até o Carnaval?” – C.M.

“Brasil, São Paulo, tudo é surreal!” – P.G.I.

“Resultado de tanta preocupação será mostrada nas urnas: não perdem por esperar.” – C.A.M.

“Grande matéria. O pior são os Poupatempos que estão com algumas unidades paradas. Este povo vagabundo do poder público. Façam matéria e confiram as filas em Osasco. Caos total!” – S.J.O.

Ambulantes ocupam Largo 13, em Santo Amaro Reportagem do Jornal Nacional mostra retorno de ambulantes no Largo 13. Matéria da Tribuna de Santo Amaro, do Grupo 1 de Jornais, já destacava ocupação dos espaços há

semanas.

Campanha do Agasalho da OAB Butantã agradece pelas doações

“Agradecemos pelas doações para mais uma Campanha do Agasalho da OAB Butantã. Parabéns, Michele e Cristiane, pelo trabalho de vocês e da Comissão de Ação Social. Aproveito para mais um agradecimento especial às minha queridas Rosana, Priscila, Nina, Maria Aparecida e Lígia.” – Janaína Martins

Parabéns, Clube Paulistano “Hoje fui visitar o Clube Paulistano e fiquei impressionado com a recepção, o atendimento de todos e com a comunicação interna explicando as regras, que são os pontos essenciais. Só com

informação resolvemos tudo! Encontrei os amigos usando máscaras, assim como todos os sócios!

Estou de olho, viu? O que me deu tristeza foi a separação das mesas, necessárias neste instante, mas que tenho certeza que logo esta pandemia passará e poderemos ter as nossas mesas com 15 pessoas amontoadas no fim de semana. Se há reclamação eu faço, mas se temos que dar os parabéns, que seja dado. Parabéns aos envolvidos, o clube está

sensacional!” – M.S.V.