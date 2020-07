Como a pandemia afetou as operações da Sabesp, uma empresa de serviços essenciais?

E quais as lições que o setor de Comunicação aprendeu durante este período?

Neste FalAção, quem conta é Fábio Toreta, superintendente de Comunicação da Sabesp, a maior empresa de saneamento básico das Américas, atuante principalmente no Estado de São Paulo. Este episódio foi patrocinado pela Sabesp.

O executivo informa que atualmente a Sabesp tem como principal projeto o “Novo Rio Pinheiros”. O programa

inclui obras de saneamento nos córregos afluentes do rio, a fim de instalar tubulações para a coleta de esgoto

em áreas de grande vulnerabilidade.

Cerca de 500 mil imóveis devem receber coleta e tratamento de esgoto, deixando de despejá-lo diretamente

nesses córregos que seguem até o rio. “A despoluição do Rio Pinheiros traz um grande impacto social. Isso reflete no trabalho da Comunicação, na lógica de engajarmos a população a fazer a parte dela no que se refere à responsabilidade socioambiental”, comenta.

Com presença massiva nas redes sociais, e seus diferentes canais de comunicação – TV Sabesp, rádio Sabesp

e podcast Sabesp – a companhia visa levar conhecimento às diferentes camadas da população.

“Nosso papel é fazer com que isso se torne interessante; traduzir algo que é complexo para a sociedade – com seus diferentes graus de formação -, falar dos tantos benefícios gerados pela empresa como: qualidade de

vida, saúde e bem-estar por meio de rios limpos, praias limpas, água com alta disponibilidade para todos. Temos

muitas campanhas dentro dessas narrativas para que a população use esse recurso de maneira consciente”, salienta.

Sobre a pandemia, a Sabesp vem promovendo uma série de ações para amenizar as dificuldades de comunidades mais carentes. Uma delas foi a isenção de pagamento na tarifa social de água de mais de 2,5 milhões de consumidores, durante três meses, estendidos por mais dois (até agosto). A reserva de água em

caixas d’água é outra questão importante para a companhia, já que muitas residências em bairros periféricos sequer possuem esse equipamento. “Até o momento, doamos – em parceria com outras empresas da iniciativa privada – cerca de 5.500 caixas d’águas para comunidades”, revela.

