“Queremos fazer um apelo cordial ao senso comum das pessoas, que aceitaram a falta de confinamento, como se a pandemia tivesse terminado e voltado à normalidade, antes do início desta crise. Infectar-se com o coronavírus não é como um resfriado comum. Existem febres altas, dores de garganta e aperto no peito, a tal ponto que parece que a vida está indo embora. E o pior: está. É necessária ressuscitação.

Fala-se de ventilação, mas não é uma máscara de oxigênio colocada na boca e no nariz, enquanto você se diverte pensando em sua vida, não!

A ventilação invasiva para o Covid-19 é a intubação, que é feita sob anestesia geral, e que consiste em permanecer por pelo menos 2 a 3 semanas sem se mover, geralmente de bruços (posição prona) com um tubo na boca até a traqueia, o que permite respirar no ritmo da máquina à qual está conectada.

Você não pode falar, comer ou fazer qualquer coisa naturalmente, porque o desconforto e a dor que você sente exigem a administração de sedativos e analgésicos para garantir a tolerância ao tubo. Durante o tempo em que o paciente precisar que a máquina respire, ele estará em coma induzido, ou seja, em coma artificial.

Em 20 dias com este tratamento, um paciente jovem terá uma perda de massa muscular de 40% e a reeducação subsequente será de 6 a 12 meses, associada a trauma grave na boca ou nas cordas vocais. É por esse motivo que os idosos ou pessoas frágeis em sua saúde não perduram. Siga as instruções e lembre-se de que você precisa ser levado muito mais a sério.

Esta pandemia termina quando a vacina for encontrada, não antes.”

Texto de médicos da UTI que preferem não se identificar