Antes da pandemia, 46% dos homens e 45% das mulheres marcavam “Amizade” entre os itens que mais procuram no site de relacionamento Coroa Metade. Agora, 54% dos homens e 51% das mulheres assinalam essa opção. Além disso, mudou a proporção de entradas de homens e mulheres. O Coroa Metade tem tradicionalmente 43% de homens e 57% de mulheres em seus cadastros. Com a pandemia, têm entrado 48% de homens e 52% de mulheres.

Com a pandemia provocada pelo novo coronavírus e o consequente isolamento social, aumentou muito a procura por sites de relacionamentos. No Coroa Metade (www.coroametade.com.br), site pioneiro voltado para pessoas a partir de 40 anos de idade, nos últimos quatro meses (março, abril, maio e junho) o aumento foi de 27% de novos cadastros em relação aos últimos dois meses de 2019 e os dois primeiros meses de 2020 e também de 25% no tempo utilizado a cada dia pelos usuários no site.

Também cresceu muito o número de pessoas que procuram amizades no site, onde as pessoas tradicionalmente buscam por amor. Antes da pandemia, 46% dos homens e 45% das mulheres marcavam “Amizade” entre os itens que mais procuram no site de relacionamento Coroa Metade. Agora, 54% dos homens e 51% das mulheres assinalam essa opção. Também cresceu bastante a quantidade de conversas em entre pessoas de cidades e estados diferentes. “Como o foco principal sempre foi o encontro pessoal – ou seja, passar do virtual para o real – as pessoas sempre preferiram conversar com quem vive na mesma cidade ou região do estado. Agora, as pessoas têm conversado cada vez mais também com quem tem afinidades, independente da cidade ou estado em que vivem”, diz o idealizador e diretor do Coroa Metade, Airton Gontow.

Outra mudança provocada pela pandemia foi o aumento da proporção de homens no site. “Quando a mulher gosta do site, ela conta para dez, vinte, trinta amigas. Já o homem, quando gosta, não conta para ninguém. Morre de medo de que o amigo diga: ‘cara, você é um banana? Precisa de um site para conhecer em uma mulher? Deixa que eu te ensino como se chega em uma mulher…’ Por isso, desde o início o site tem mais mulheres que homens”, conta Gontow.

Em média, o Coroa Metade tem 43% de homens e 57% de mulheres. “Com a pandemia, em março, abril e maio entraram no site 48% de homens e 52% de mulheres”, afirma o diretor do site.

Embora comemore os números, Gontow alerta que os perigos dos sites de relacionamento e das redes também aumentaram. “As pessoas estão mais fragilizadas, solitárias e por isso mais suscetíveis a caírem em golpes. Além disso, verificamos um grande aumento de usuários que nunca haviam preenchido cadastros antes em sites de relacionamento, e essa inexperiência aumenta ainda mais o perigo”, diz.

Segundo Gontow, são adotadas no Coroa Metade medidas para combater a ação de golpistas, como aprovação manual dos cadastros e botões para que posturas inadequadas, como pedido de dinheiro e atitudes preconceituosas, sejam denunciadas. Também são enviados diversos alertas para os usuários. “A primeira mensagem chega até a assustar o novo usuário. Preferimos que alguém fique com receio e desista do site a que entre sem saber dos riscos” (veja no box ao final do release a mensagem que é enviada para os novos usuários do site), diz Airton Gontow, que acrescenta: “também colocamos Dicas de Segurança, que servem para os usuários do nosso site, mas também podem ser interessantes para usuários de outros sites e Redes Sociais”.

Sobre o site Coroa Metade

O site Coroa Metade (www.coroametade.com.br), voltado para pessoas a partir dos 40 anos, chegou à marca de 545 mil cadastros e 84 casamentos realizados.

O Coroa Metade segue o modelo de matchmaker, sites de encontros, surgidos nos EUA, onde as pessoas preenchem amplos cadastros antes de começar a teclar. O objetivo é traçar o perfil pessoal do eventual parceiro (a) e assim aumentar as chances de encontrar alguém que realmente valha a pena.

O cadastro no site é gratuito, mas existe uma assinatura (conta Premium) que dá diversas vantagens, como acesso ao chat, aparecer antes nas buscas, saber quem viu o perfil e se comunicar com todos os usuários do site, mesmo com quem não é pagante.

O preço da assinatura mensal do Coroa Metade vai de R$ 18,90 a R$ 37,90, dependendo do prazo e forma de pagamento. A assinatura de apenas um mês sai por R$ 37,90. A trimestral sai por R$ 74,70 (em até 3 X de 24,90 com cartão de crédito) e a semestral à vista por R$ 113,40 (que equivale a R$ 18,90 por mês, ou seja, 50% de desconto em relação ao preço da assinatura mensal) ou R$ 125,40 a prazo (em até 6 X de 20,90, com cartão de crédito). O site dá de presente a “degustação” da assinatura, para que o usuário teste antes de assinar.

O nome Coroa Metade foi uma grande sacada, por resumir em duas palavras o objetivo do site e, claro, remeter à conhecida expressão "procuro pela minha cara metade".

“Constatamos também, em nossas pesquisas e encontros realizados com grupos que têm o perfil do site, que a idade torna as pessoas mais seletivas. O site é procurado basicamente por homens e mulheres que não têm tempo a perder em encontros sem sentido, mas que ainda acreditam que é possível encontrar a sua coroa metade”, conta Gontow, que acrescenta: “Buscamos garantir aos nossos usuários a oportunidade de conhecer com discrição, foco e privacidade pessoas interessantes, com os mesmos valores e objetivos, para compartilhar a dois os grandes momentos da vida”.

Números gerais do site Coroa Metade

545 mil cadastros;

84 casamentos realizados;

Centenas de namoros.

*Sobre o surgimento do site

Separei-me aos 43 anos e por dois anos, mesmo não sendo tímido, vivenciei as diversas dificuldades que um homem mais velho passa para encontrar uma nova companheira. A gente já não está mais na faculdade, muitas vezes não tem vontade de frequentar baladas, geralmente não quer se envolver afetivamente com alguém do trabalho…

Como casei novamente aos 45 anos, deixei esta história “adormecida”.

Há cerca de oito anos fui a uma festa de amigos que se formaram juntos na antiga oitava série e que não se encontravam há 30 anos. No encontro, vi que 60% dos antigos colegas eram solteiros, viúvos ou divorciados. E nas conversas ouvi muitas queixas do tipo: “Pô cara, companhia para uma noite eu encontro fácil. Mas uma companheira para a vida toda é tão difícil…” e “Faço academia, estou em forma, os homens olham para mim no shopping, em restaurantes…não tenho problema de encontrar um homem que passe um dia, uma semana ou um mês comigo, mas é tão complicado achar alguém que queria uma relação estável com uma mulher que vive com dois filhos…”

Voltei para casa pensando em criar alguma coisa para esse público. Aí surgiu a ideia de criar um site de relacionamento. Como existiam muitos, teria de ser um site específico para o público maduro. Mas teria de encontrar um nome que resumisse por si só a proposta do site. Finalmente veio o nome: Coroa Metade, o primeiro site de relacionamento para as pessoas maduras. (Airton Gontow)

Sobre Airton Gontow, idealizador e diretor do site Coroa Metade

Airton Gontow (foto), 58 anos, é jornalista e cronista. Nascido em Porto Alegre, vive em São Paulo, onde trabalhou nos jornais "Folha de S. Paulo", "Folha da Tarde" e "Jornal da Tarde".

