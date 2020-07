Apesar dos desafios inerentes ao cenário atual, o Raposo Shopping recebe quatro novas lojas a partir deste mês de julho. A primeira delas é a Unidas Aluguel de Carros, que acaba de abrir suas portas no piso G1 do estacionamento. No segmento da moda, são duas novidades para o público masculino – a quarta unidade da Osten Club Multimarcas e a Polo Club, que acaba de assinar o contrato.

Confirmando a tendência de crescimento do setor de qualidade de vida e bem-estar, o Shopping também recebe uma unidade da rede de academias inteligentes Smart Fit, que já está pronta para abrir, assim que for permitido pelo protocolo de segurança do Estado de São Paulo e da Prefeitura, além da Now Nutrição Esportiva, ambas no piso Raposo.

Funcionamento especial

O Raposo Shopping continua operando de maneira restrita, de acordo com as normas de segurança previstas pelos órgãos oficiais. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 16h às 22h. O atendimento é feito na Praça de Alimentação.

Serviço:

Raposo Shopping

Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 16h às 22h.

Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5 – Jd. Boa Vista