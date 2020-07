As obras necessárias para minimizar o impacto causado no trânsito, nos horários de pico em grande parte da região do Morumbi, principalmente na avenida Giovanni Gronchi, único meio de acesso que corta o bairro do Butantã até o Panamby, Campo Limpo e Santo Amaro, estão em fase de verificação de cumprimento no acordo firmado na ‘Certidão de Diretrizes’ entre a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e o Colégio Santo Américo (Mosteiro São Geraldo). As obras inicialmente estavam previstas para terminarem em setembro do ano passado, porém ganharam uma extensão de prazo até março deste ano.

Caso os compromissos estejam adequadamente executados, o Santo Américo receberá o Termo de Recebimento e Aceitação Definitivo (Trad) da área técnica da CET e poderá apresentá-lo à Secretaria Especial de Licenciamento (SEL) para obter o auto de conclusão e o alvará de funcionamento.

No ano passado, a CET afirmou que os projetos foram revalidados em 11 de julho, quando também foi enviada a carta de revalidação à empresa executante nessa mesma data. Assim, a empresa passou a ter um prazo adicional de mais 240 dias para implantação das melhorias viárias (vencidas em 10 de março).

A Companhia, em texto enviado ao Grupo 1 de Jornais – Morumbi News/Jornal do Butantã/Gazeta de Pinheiros, ressaltou, na época, “que a legislação não prevê multa”.

No projeto original, o prazo era até setembro de 2019 para serem feitas a instalação e revitalização em inúmeras avenidas, calçadas e ruas da área com melhorias de sinalização viária (horizontais e verticais), rebaixamentos de calçadas (com piso tátil de alerta), equipamentos de iluminação das faixas de pedestres, conjuntos semafóricos completos. Questionada na época, a entidade afirmou que “o cronograma segue sem atrasos”.

À reportagem, em maio de 2019, o Colégio Santo Américo afirmou que “nenhum serviço será realizado pela Prefeitura; pelo protocolo, o colégio contratou uma empresa especializada no ramo e homologada pela própria CET, para fazer as obras de mitigação do transito local”. A reportagem não teve acesso às alterações solicitadas no projeto.

No ano passado, a instituição afirmou que as medidas visam acalentar o trânsito em região próxima ao colégio e principalmente na saída e chegada dos alunos. “O protocolo celebrado com a CET é decorrente de lei, por ser esta entidade de ensino, considerada um polo gerador de transito. No caso especifico, apenas na entrada dos alunos entre 7h30 e 8h e na saída entre 16h20 e 16h45”, afirmam em nota.

O cumprimento da CD pelo interessado é necessário para que, ao final, seja emitido o Trad, documento obrigatório para a regularização de empreendimentos classificados como Polo Gerador de Tráfego (PGT). O PGT contratou uma empresa para a execução dos serviços referentes à elaboração de projetos executivos e execução dos serviços de implantação das melhorias viárias estabelecidas na Certidão de Diretrizes.