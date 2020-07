Tom Hanks comandando batalhas na terra e no mar

Em virtude da pandemia, a Sony optou por vender os direitos de produção à Apple TV+ por 70 milhões de dólares nos próximos 15 anos, ao invés da Netflix, para exibir seu novo longa apenas nos cinemas da China. Baseado no livro: The Good Shepherd, Tom Hanks, após combater modernos piratas da Somália como o Capitão Phillips e resgatar o soldado Ryan, interpreta agora o responsável Capitão Ernest Krause, a bordo do destróier Greyhound, liderando um comboio de 37 navios mercantes protegidos por três navios de guerra, incumbidos do transporte de soldados e suprimentos da América para as forças aliadas na Europa contra os U-Boats alemães, conhecida como a Batalha do Atlântico. Apesar do clímax ser as excelentes batalhas navais contra submarinos nazistas, mesclado às nuvens pesadas de clima frio insuportável, confundido com o mar cinzento, a obra cinematográfica do diretor Aaron Schneider: Greyhound – Na Mira do Inimigo, foca no agitado ambiente interno, centralizado nos olhos tensos e melancólicos do comandante competente que mal consegue dormir e comer entre as 48 horas cruciais da primeira e mais importante missão da carreira, durante o mortal trajeto chamado de “Buraco Negro”, sem escolta aérea. Ocorre que a trama ignora completamente o resto da frota, retratada apenas por rádio, em diálogos apressados e técnicos demais para o público comum, interessado basicamente nas belíssimas imagens cinzentas em ângulo mais aberto da guerra em si.

Greyhound – Na Mira do Inimigo. Direção: Aaron Schneider. Guerra. (Greyhound, EUA – 2020, 91 min). 14 anos.

Nota: 3,0

O Dia D de Tom Hanks

Baseado na obra literária de Stephen E. Ambrose, O Dia D: 6 de junho de 1944, o mesmo autor de Band of Brothers, série homônima da HBO GO, também dirigida por Steven Spielberg e Tom Hanks. “O Resgate do Soldado Ryan”, disponível no Telecine, Prime Video, Globoplay e Netflix, considerado um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos, principalmente nos viscerais primeiros 27 minutos, durante a batalha mais sangrenta da invasão à Normandia. Lá, na Praia de Omaha, aliados desnorteados, surpreendidos pela traiçoeira artilharia alemã vinda de protegidas casamatas cercadas de relevo escarpado, mancham o mar celeste do vermelho infernal, repleto de ouriços tchecos, dilacerantes. Inspirada na Carta Bixby, escrita pelo presidente republicano Abraham Lincoln, a trama envolve sete militares, liderados pelo Capitão John H. Miller (Tom Hanks) à procura do paraquedista James Francis Ryan (Matt Damon), o último sobrevivente de quatro irmãos militares, mortos em combate. Uma das cenas mais dramáticas, ambientada na cidade de Neuville, foi protagonizada no segundo arco pelo jovem estreante Vin Diesel, a primeira e única grande atuação da sórdida carreira. Por fim, a catarse final na vila francesa de Ramelle, homenageia o filme de 1959, A Ponte da Desilusão.

O Resgate do Soldado Ryan. Direção: Steven Spielberg. Guerra. (Saving Private Ryan, EUA – 1998, 170 min). 16 anos.

Nota: 5,0

Charlize Theron e os Highlanders

Baseado na linda HQ homônima ilustrada por Leandro Fernandez e escrita pelo roteirista do longa, Greg Rucka, uma equipe de heróis imortais protege a humanidade agindo nas sombras para esconder seu DNA sagrado de tiranos oportunistas, atravessando dinastias orientais milenares, monarquias absolutistas ligadas à Santa Inquisição medieval contra bruxas, passando por ditaduras para o proletariado, guerras mundiais, até chegarmos ao republicano tempo presente. “The Old Guard”, original da Netflix, dirigido por Gina Prince-Bythewood, produzido e protagonizado por Charlize Theron, perde a oportunidade de se tornar um épico de batalhas fantásticas ao escolher uma trama mentalmente preguiçosa, atual e lúdica, se rendendo a repetitivos clichês com vilões fracos, sem dar a devida importância ao passado instrutivo. Apesar de tudo, é sempre bom ver a “Atômica” Charlize interpretando a líder secular Andrômaca em deliciosos planos-sequência, inconfundíveis, a fim de ensinar a novata Nile (KiKi Layne – Se a rua Beale falasse). Apesar do excesso de dramaticidade nos momentos-chave é um bom episódio piloto de uma possível franquia cinematográfica de acordo com as cenas pós-créditos.

The Old Guard. Direção: Gina Prince-Bythewood. Ação. (EUA – 2020, 124 min) 16 anos.

Nota: 3,0



O crepúsculo da Terra do Sol Nascente

“Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar; porque, o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos.” (Livro dos Espíritos). Os inevitáveis ciclos naturais de destruição e renovação, a exemplo de Terremoto – A Falha de San Andreas e o novo anime-catástrofe, baseado na obra homônima: Japão Submerso, do escritor Nihon Chinbotsu (1973), análogo ao longa: Maremoto e Naufrágio do Japão. A série original da Netflix com 10 episódios, dirigida por Masaaki Yuasa (Devilman: Crybaby; Hora de Aventura), surpreende pelo realismo dramático, cheio de alternativas e contextos sociais atuais, focado na odisseia da família Ayumu que luta para sobreviver após o mortal terremoto que atingiu em cheio o arquipélago japonês pouco antes do início das Olimpíadas de Tokyo, que iria acontecer em 2020. Uma aventura de autoconhecimento e aprendizagem à força, mistura otimismo e traumas impactantes, proibido para menores, incapazes de compreender as fragilidades da vida humana que sucumbem abruptamente de forma nobre ou egoísta.

Japão Submerso. Criação e direção: Masaaki Yuasa. Anime. (Nihon Chinbotsu, Japão – 2020, 1 temporada, 25 min). 18 anos.

Nota: 4,0