Grandes grupos de voluntariado continuam auxiliando a população mais carente da região. A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais abre espaço para promover as benfeitorias que buscam amenizar os problemas que estão sendo amplificados pela pandemia.

Conseg Santo Amaro – Boavista Shopping

Em parceria com o Conseg de Santo Amaro, ação visa arrecadar doações para o Movimento Pop Rua. No ultimo dia 15, o Boavista Shopping realizou a segunda edição da “Blitz Solidária”. Em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança de Santo Amaro (Conseg), a ação arrecadou alimentos, agasalhos, cobertores, produtos de higiene e ração para pet, no formato drive thru, para que as pessoas possam ajudar a quem precisa sem a necessidade de sair do carro ou ter contato físico com outras pessoas, conforme medidas preventivas à disseminação do novo coronavírus. Os produtos arrecadados serão doados para o Movimento Pop Rua, que presta assistência social às pessoas em situação de rua na região de Santo Amaro.

Centro Cultural Santo Amaro

O Centro Cultural Santo Amaro, um dos pontos de doação drive thru do programa Cidade Solidária, recebeu no último sábado (11) a ação Oração & Gratidão: Arte Drive in. Com muita alegria e diversão oferecida às pessoas que estavam na fila de doação, uma trupe circense ajudou a arrecadar alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza.

“Essa arrecadação vai preencher esse isolamento com humanidade. Ela vai para as pessoas certas, para as famílias necessitadas e para os lugares mais remotos”, explicou a diretora do Centro Cultural Santo Amaro, Antônia Andrea Souza.

A iniciativa, batizada de “Coração & Gratidão”, contou com o apoio de artistas que apresentaram suas performances enquanto recebiam das doações, em sistema de drive thru. Os artistas da Cia Clownáticos foram responsáveis por alegrar as doações e destacam a importância de ajudar de todos as formas quem mais precisa de ajuda nesse momento.

A população que compareceu ao local para fazer doações aprovou a ação. “Com um pouquinho do que cada um oferece, a gente consegue atender muita gente”, disse Roseli Ungolini. A doação para o Cidade Solidária segue durante todos os dias pela rua Antônio Bandeiras, localizada na lateral do Centro Cultural Santo Amaro.

Roots to Go

Empresa de snacks naturais Roots to Go promove ação social de grandes proporções e leva sua matéria-prima para muito além dos supermercados. Em meio à pandemia, em que os tempos são incertos, a empresa pioneira e líder no mercado de snacks naturais Roots to Go teve uma certeza: levar sua matéria-prima, altamente nutritiva, para alimentar quem tem fome. A empresa distribuiu 48 toneladas de batata-doce e mandioca para mais de 20 mil famílias em situação de vulnerabilidade e afetadas pela Covid-19.

Os caminhões, abastecidos nas fazendas da Roots to Go, estacionaram cedo para realizar a distribuição nas comunidades do Capão Redondo, que teve mais de 6 mil famílias beneficiadas, Parque Novo Mundo, Jardim Peri, Carapicuíba, Socorro, Roseira, Olaria, além de entregar para outras 40 instituições que atuam no combate à fome.

O fazendeiro Irineu Calefi, que planta as raízes para a Roots to Go desde 2014, se emocionou ao ver o destino que sua colheita teria: “na comunidade eu pude ver o que é alimentar alguém que não tem quase nada, com a riqueza que brotou da minha terra, pelo trabalho das minhas mãos”.

A distribuição ocorreu em parceria com as ongs Infineat, Arcah e o Banco de Alimentos, além de empresários locais e ativistas comunitários.



Inverno Solidário

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, em parceria com o Fundo Social, Defesa Civil e Polícia Militar, distribuiu 5 mil kits para pessoas em extrema vulnerabilidade, visando assegurar a proteção socioassistencial, sanitária, instrutiva e alimentar da população em situação de rua.

Os locais escolhidos para esta ação foram a Tenda Franciscana, no Largo São Francisco, na região central da capital paulista, desenvolvida pelo Sefras (Serviço Franciscano de Solidariedade) para o combate à pandemia da Covid-19; e a Comunidade Viaduto, situado nas proximidades da avenida Alcântara Machado e rua Piratininga, também na região central da capital.

A composição dos kits foi planejada com o intuito de atender pontual e integralmente a população em situação de rua, fornecendo itens de higiene, de segurança sanitária e alimentar, de equipamentos de prevenção ao coronavírus e de materiais de instrução dos locais de assistência social com os horários de funcionamento. Os kits contém frasco de álcool em gel, sabonetes, máscaras de pano, cobertor, água mineral e um manual com orientações dos serviços de atendimento da assistência social.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a pandemia da Covid-19 vai trazer sérias consequências socioeconômicas à América do Sul e a recomendação é que o poder público implemente medidas de bem-estar social, como a garantia da alimentação e de outros itens essenciais durante a crise.

Durante a pandemia, o Governo de São Paulo já anunciou uma série de medidas de proteção à população em situação de rua. Entre elas, estão a ampliação no atendimento da rede Bom Prato que passou a oferecer jantares, servindo três refeições diárias – funcionando inclusive aos finais de semana e feriados; além da gratuidade nas refeições nos restaurantes para as pessoas em situação de rua cadastradas pelos municípios; o anúncio do repasse de R$ 500 mil e a doação de mil mobiliários para a implantação de alojamentos provisórios da campanha Inverno Solidário do Fundo Social de São Paulo; a instalação pela Sabesp de 170 lavatórios públicos em todo o Estado e o mutirão para emissão de RG de pessoas em situação de rua pela Secretaria de Segurança Pública, entre outros.

99

A 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, vai arcar com as corridas que levem doações feitas pelos paulistanos para as comunidades de Heliópolis, Paraisópolis e Parque Santo Antônio, numa parceria com a Central Única das Favelas (Cufa). Com o mote “Leve sua solidariedade para mais longe”, a iniciativa integra o 99Mobiliza, programa que une a expertise da empresa de mobilidade com ações de apoio às comunidades e causas de impacto social.

Durante a semana, os usuários da 99 que residem próximos destas comunidades receberão no aplicativo uma notificação sobre como agendar a retirada gratuita da doação por um motorista parceiro da plataforma. Serão aceitos somente itens de alimentação.

Para evitar o contágio pelo coronavírus, os motoristas usam máscaras, os carros são desinfectados com um produto aprovado pela Anvisa e a orientação é que o doador coloque os itens diretamente no porta malas do veículo. O valor da corrida será pago pela 99 ao motorista parceiro.

ViaQuatro e ViaMobilidade

Passageiros encontram caixas de coleta da campanha Inverno Solidário 2020 em 81 pontos do sistema de Transportes Metropolitanos. Elas estão em estações e terminais da CPTM, EMTU, Metrô e das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. A Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) também participa da campanha, com coleta na Estação Pindamonhangaba.

Somente cobertores novos serão aceitos para evitar o risco de transmissão da Covid-19 na manipulação de peças usadas. A campanha Inverno Solidário é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo e vai até o dia 22 de setembro. As doações recebidas serão destinadas para entidades sociais, entre elas hospitais e centros de acolhida em todos os municípios do Estado de São Paulo.

Na CPTM, as doações podem ser feitas nas estações Lapa (Linha 7 – Rubi), Barra Funda (Linha 8 – Diamante), Pinheiros (Linha 9 – Esmeralda), Tamanduateí (Linha 10 – Turquesa), José Bonifácio (Linha 11 – Coral), Brás (Linha 12 – Safira) e Engenheiro Goulart (Linha 13 – Jade). O Metrô tem pontos de arrecadação nas estações Jabaquara e Tucuruvi, na Linha 1 – Azul, Tatuapé e Corinthians–Itaquera, na Linha3 – Vermelha, Sacomã, na Linha 2 –Verde e Paraíso que faz integração das linhas 1 e 2. As linhas 4 – Amarela e 5 – Lilás, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, têm caixas em todas as estações.

Já a EMTU conta com 40 pontos de arrecadação, divididos entre os terminais metropolitanos da capital e de Campinas, estações do VLT, edifícios e pontos comerciais das cinco regiões metropolitanas em que opera (São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba). A lista completa dos locais de arrecadação no sistema de ônibus intermunicipal está disponível no site www.emtu.sp.gov.br.