O restaurante Poncho Verde inaugurou suas instalações no Makro Butantã, que fica à rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519. O local funciona das 11h às 15h e oferece buffet à vontade e também por quilo. A qualidade do Poncho, tradicional churrascaria sulina, agora com a clientela do Makro.

Serviço:

Churrascaria e Restaurante Poncho Verde

Makro Butantã

Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519 – Butantã