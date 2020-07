O novo normal dos dias de hoje também apresentou novas necessidades e prioridades. A casa nunca esteve tão em evidência. Ambientes passaram a ser descobertos pelos próprios moradores que, durante anos, mal ficavam em casa. Ela voltou a ser um lar e, com toda propriedade de seu nome, inspira segurança, proteção e conforto, o refúgio particular de cada ser um.

Mas, diante de tanta adversidade e necessidades particulares: solteiros, casados, famílias pequenas ou gigantes, a casa pediu mudanças. Ambientes precisaram – e ainda precisam – ser reformulados, alterados e até mesmo criados.

Pensando nisso, o tradicional Bota-Fora D&D, que acontece até 16 de agosto, chega para apresentar produtos que compõe esse novo estilo de vida, com descontos de até 70% e condições especiais de compra. O D&D Shopping segue em novo horário de funcionamento, das 16h às 21h de segunda a sábado e aos domingos das 16h às 20h, respeitando todas as orientações, tendo como prioridade a saúde e segurança dos lojistas, clientes e parceiros. Para quem ainda optar por atendimentos a distância, mas não abre mão de conferir os produtos, o sistema de Drive Thru criado pelo D&D segue em atuante, assim como o Delivery, caso a retirada não seja possível na hora, o cliente recebe em casa.

Opções que criam e adaptam o home office para um espaço de trabalho, com mesa e cadeiras adequadas, peças para o ambiente de estudos dos filhos, uma sala de estar mais confortável, uma cozinha mais equipada, isso sem falar da lavanderia.

“Parte importante desse processo, está em viver num lugar que atenda às demandas e necessidades atuais e a decoração está presente em todos os lugares e na vida das pessoas, seja num pequeno detalhe ou em uma reforma para deixar nosso lar mais confortável. A casa, realmente, venceu”, conta Angelo Derenze, diretor geral do D&D.

Medidas de prevenção e higiene

Entre as medidas de prevenção e higiene estão o novo horário de funcionamento (de segunda a sábado, das 16h às 21h, e aos domingos, das 16h às 20h), uso de máscaras obrigatórias, vagas no estacionamento reduzidas, portas de acesso sempre abertas e outros cuidados.

Produtos

Confira a seleção de produtos:

Para decorar a casa:

Bucalo

Papel de Parede – Coleção Hej 1

De: R$ 505

Por: R$ 260

Desconto de aprox. 48%

By Kamy

Tapetes Fields Plain

A característica que o Fields entoa são as nuances que resplandecem devido a incidência de luz proporcionando um efeito muito agradável. Confeccionado na Índia, este tapete tem uma composição de lã e algodão, onde oportuniza a durabilidade e a manutenção. Ideal para salas, quartos e home theaters.

Medidas: 2,0m x 1,5m / 2,5m x 2,0m / 3,0m x 2,0m / 3,5m x 2,5m / 4,0m x 3,0m

Cores: Variadas (black, cream, dark grey, fendy, grafite, ivory, off white, red, sky blue, taupe, tiffany e violet)

País de origem: Índia

Material: Algodão e lã

De: R$1.500 o m²

Por: R$499 o m²

Obs: Tapetes 2,5m x 2,0m

De: R$ 7.500 a peça

Por: R$ 2.495 a peça

*Disponível enquanto durarem os estoques

Tapetes Kilim Samambaia 4

Inspirado na vegetação brasileira e com desenho modular, o tapete indiano Kilim Samambaia é alegre e proporciona movimento ao ambiente. Confeccionado manualmente em algodão, ele demonstra uma graciosa suavidade, podendo ser usado dos dois lados e em diversos espaços.

Medidas: 3,0m x 2,5m / 3,5m x 2,5m

Modelos: Multi 1 e Multi 2

País de origem: Índia

Material: Algodão

De: R$ 300 o m²

Por: R$ 150 o m²

Obs: Tapete Kilim Samambaia 4 Multi 1 (K123497)

Medida: 3,06m x 2,48m

De: R$ 2.277,00 a peça

Por: R$ 1.138,50 a peça

*Disponível enquanto durarem os estoques

Fast Frame

Quadro Elefante

Medidas: 100 x 80cm

De: R$ 1.500

Por: R$ 975

Desconto de 35%

Quadro Praia

Medidas: 100 x 150cm

De: R$ 1.900

Por: R$ 1.300

Desconto de 30%

Quadro Praia

Medidas: 150 x 100cm

De: R$2.500

Por: R$1.450

Desconto de 30%

Lepri

Brick Contemporâneo Sicilia

Medidas: 7×26 cm

De: R$ 241,90

Por: R$ 169,90

Brick Mattone Rosso

Medidas: 7×26 cm

De: R$ 208,90

Por: R$ 149,90

Lucca Antiques

Cômoda Francesa

Tamanho: Larg.87 Prof.47 Alt.86 Cód. 9339

De: R$11.680

Por: R$7.592

Quaker Decor

Bona 38 Cherry

Materiais: Jacquard com desenho geométrico

De: R$ 554

Por: R$ 387,80

Desconto de 30%

Obs: Promoção tecidos até 50% OFF

Santa Mônica Tapetes

Tapete Noronha

Noronha esculpido com bainha virada

Medidas: 2x3m

Cores: Gardênia, gelo, oceano, delave, true blue, royal e marinho

Coleção: Tulft

De: R$ 15.048

Por: R$ 12.038,40

Desconto de 20%

Staccato

Luthier Decor Be Nat

O carvalho está representado em porcelanato na coleção Luthier, com relevos que dão o efeito da madeira entalhada.

Formato: 60×60

Técnica: Muxarabis – traçados de ripas de madeira feitos a mão.

Descontos de 30% a 50%

Ballet Statuario Wh Pol

Assim como o balé, o mármore Statuário também é um clássico de origem italiana. A coleção Ballet traz como inspiração o tradicional mármore, considerado um dos mais preciosos e nobres do mundo.

Formato: Peças hexagonais

Descontos de 30% a 50%

Usual Design

Escultura de parede

Escultura de parede, da série Fitas, assinada por Mário Lopomo. Objeto feito em polímero moldado. Disponível nas cores ouro velho, prata ou cobre.

Tamanho: 1,20 x 0,30 x 0,20 m

De: R$ 2600

Por: R$ 1775

Para equipar a casa:

Art des Caves

Adega Climatizada Basique 40 (nível 2)

A Basique 40 é a adega perfeita para quem planeja ou já possui uma coleção de vinhos e busca garantir que cada rótulo seja aproveitado em sua plenitude.

A Basique 40 une seu design minimalista com a tecnologia do Compressor Full Motion (Compressor Inteligente) para oferecer um ambiente estável,

eficiente e seguro para todos os tipos de vinhos. São quatro gavetas corrediças telescópicas e uma grade fixa, capazes de guardar até 38 garrafas Bordeaux.

De: R$ 7.680

Por: R$ 5.760

Criss Air

NCT 24

De: R$ 2.990

Por: R$2.840 em até 10x

Ou R$ 2.698 em até 3x

Ou R$ 2.563 à vista

DHT Automação

Sistema de Iluminação Lutron

Cor: Preto ou Branco

25% de desconto

UD House

Forno Elétrico Tecno

Forno Elétrico Tower de embutir – 11funções

TECNO 220V

Capacidade: 58L

Material: Vidro

Cor: Preto e Inox

Tamanho: 60 CM

Modelo: TO58EX

De: R$ 13.770

Por: R$ 11.015,20

Desconto de 20% à vista

*estoque limitado, últimas peças

Para deixar a casa mais confortável:

Artefacto

Poltrona Greek

Tamanho: 070x078x077H

Acabamento: Light Gray

Material: Madeira

Tecido: Veludo Roma Mushroom

De: R$ 9.714,31

Por: R$ 5.780,01

Sofá Tuen

Tamanho: 270x113x063H

Acabamento: Light Gray

Material: Madeira

Tecido: Ratier Panama Copacabana Neblina

De: R$ 29.620,35

Por: R$ 17.624,10

Breton

Cadeira Anita com braço

Medidas: 58x58x81h

De: R$ 4.458

Por: R$ 2.229

Mesa de Jantar Fetta

Medidas: 160x120x75h

De: R$ 9.314

Por: R$ 3.104,66

Florense

Poltrona Queen

Material: Revestimento couro, base em madeira

De: R$ 7.600,00 (parcelamento em 1+4 de R$ 1.520,00)

Franccino

Poltrona Betti

Poltrona com estrutura em madeira maciça de reflorestamento. Estrutura e assento revestidos em espuma flexível de poliuretano poliéster de alto desempenho, envolta em manta de poliéster siliconizada. Almofada de assento apoiada sobre percinta elástica de alto retorno.

Medidas: 74L x 77P x 86A (cm)

Materiais: Couro, Estofado, Pés em Madeira

De: R$ 4.930

Por: R$ 2.958

Desconto de 40% à vista

Poltrona Zago

Poltrona com estrutura em alumínio recoberta em pintura eletrostática. Tramada artesanalmente com corda de polipropileno com U.V.

Materiais: Alumínio com pintura eletrostática e corda

Medidas: 90L x 90P x 100A (cm)

De: R$ 6.157,00

Por: R$ 3.694,00

Desconto de 40% à vista

Ilustre Móveis

Poltrona Cool II

Tamanho: 67x67x91

De: R$5.340

Por: R$3.260

Sofá Romam

Tamanho: 220x100x97

De: R$7.527

Por: R$4.600

Lafer

Poltrona Kiri

Cor: Cinza, em couro natural

De: R$ 14.239

Por: R$ 8.544

Desconto de 40%

Natuzzi

Sofá Trionfo

Tecnologia Clubcomfort e Triple Motion

Cubi Confort com Bluetooth

Medida: 2,96m

De: R$ 48.407

Por: R$ 33.885

Saccaro

A Mesa de Centro Soie da Saccaro faz parte da linha que tem como premissa que os produtos sejam leves como sede. Com estrutura slim e tampo em MDF com lâmina natural de madeira e estrutura em alumínio com pintura PU.

Preço: Sob consulta

Serviço:

Bota-fora D&D Shopping

Até 16 de agosto

Av. das Nações Unidas, 12.555, Brooklin

Horário de funcionamento: das 16h às 20h

Tel.: (11) 3043-9000 / 3043-9650

www.dedshopping.com.br

Instagram: @dedshopping