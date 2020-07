Quem tem cachorro em casa não precisa de evidência científica para afirmar que esses animais melhoram a vida de qualquer um. Mas estudos recentes vêm demonstrando que, além de oferecerem uma companhia leal, os cães proporcionam aos donos uma melhor condição cardiovascular e maior sensação de bem-estar. Se você está em dúvidas entre ter ou não um cachorro, é bom levar em consideração os prováveis efeitos benéficos da presença do pet para você e os demais integrantes da sua família.

Em um estudo intitulado The Kardiovize Brno 2030, pesquisadores acompanharam um grupo de voluntários da Europa Central composto por 1.769 pessoas, com idades entre 25 e 64 anos. Do total, 44,3% eram homens, sem histórico de doenças cardíacas. Depois de alguns anos, os especialistas compararam donos de cachorro com pessoas que tinham outro ou nenhum animal de estimação, levando em conta a saúde cardiovascular, índice de massa corporal, dieta, níveis de atividade física, pressão sanguínea, tabagismo e níveis de colesterol.

De todos os participantes da pesquisa, 24,3% tinham cachorro, e ficou demonstrado que era justamente o grupo de pessoas que fumavam menos, fisicamente mais ativas e com níveis satisfatórios de glicose no sangue e de colesterol “bom”, em comparação com os demais voluntários. Esses e outros parâmetros resultaram em melhor saúde cardiovascular e menor risco de sofrer com problemas cardíacos.

Os estudiosos explicam os benefícios físicos observados pelo fato de que donos de cachorro tendem a ser fisicamente mais ativos do que aqueles que possuem outros animais de estimação ou não têm nenhum pet em casa. Se você tem a sorte de contar com a companhia de um cãozinho, possivelmente precisa levá-lo para passear, faça chuva ou faça sol, movimentando-se mais do que boa parte das pessoas, ainda que nem se dê conta disso.

Levar os bichos para passear traz benefícios para a saúde

As descobertas são corroboradas por pesquisas que revelaram que idosos e pessoas mais jovens costumam levar mais os bichos de estimação para passear, sentindo mais intensamente os benefícios para a saúde. Os especialistas apontam ainda que cães com um ano de idade ou menos, e cachorros de raças grandes passearam com seus humanos com mais frequência e por períodos mais longos, respectivamente. Além de nos fazerem caminhar mais, a ligação entre humano e cachorro provoca um efeito positivo na qualidade de vida de maneira geral, e profissionais da área da saúde acreditam que campanhas de conscientização estimulando a adoção responsável de cachorros são fundamentais para que a sociedade se torne mais saudável.

Fonte: Incrível.club (https://incrivel.club)