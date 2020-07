Manter uma dieta balanceada, rica em vitaminas e sais minerais, antioxidantes, proteínas, ferro, zinco e vitaminas, não é só importante para o corpo, mas ajuda também a manter o cabelo mais forte e saudável. Para tentar fugir da queda e perda de pigmentação da cor, as vitaminas como betacaroteno e a vitamina A, presentes em beterrabas e cenouras, e são antioxidantes naturais. Contra a queda, ervas como alecrim ajudam, pois são adstringentes e antissépticos, auxiliando ainda na hidratação, além de desintoxicar o couro cabeludo.

Uma alimentação pobre em proteínas pode dificultar o crescimento do cabelo. “Recomenda-se o consumo de carnes magras, grãos, cereais, ovos e feijão, já que é importante entender que mais de 80% do cabelo é formado por uma proteína denominada de queratina”, comenta Dr. Paulo Lessa, médico e proprietário do Instituto Lessa. A queda de cabelo está relacionada com vários fatores, como estresse e a realização de dietas restritivas sem acompanhamento. “Uma pessoa que se alimenta mal pode apresentar deficiência de certas proteínas, vitaminas e oligoelementos, substâncias essenciais para garantir a força dos cabelos e promover seu crescimento”.

Nessa correria do dia a dia, muitas pessoas optam por uma alimentação mais prática, pobres em nutrientes e afetam diretamente o ciclo capilar, desequilibrando o couro cabeludo. “Alimentos ricos em gorduras, frituras, carboidratos e açúcares em exagero não são nada bom para saúde capilar. Prejudicam o equilíbrio do couro cabeludo, aumentando oleosidade, podendo ocasionar descamação, inflamação e até a queda dos fios”, revela a tricologista Viviane Coutinho, da clínica Viviane Coutinho Reabilitação Capilar.

Lembrando que os fios não são órgãos vitais, ou seja, nosso estoque de nutrientes precisa estar alto para que cheguem aos cabelos. “Precisamos entender que quando falamos em saúde capilar é preciso unir uma alimentação rica em nutrientes, investir em cosméticos que supram as necessidades do seu cabelo e couro cabeludo e mantermos nossos hábitos saudáveis. Assim, conseguiremos chegar ao embelezamento através da saúde”, revela Viviane. A queda de cabelo tem que ser tratada de dentro para fora. “Nutrir, hidratar e se necessário, suplementar, é o segredo para fios mais bonitos e saudáveis”, conclui Dr. Paulo Lessa.

Fontes: Viviane Coutinho, tricologista da clínica Viviane Coutinho Reabilitação Capilar (www.vivianecoutinho.com.br); Paulo Lessa, do Instituto Lessa (Instagram: @institutolessa)