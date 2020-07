Na pandemia e no isolamento, o número de “jardineiros” e de hortas domésticas ou comunitárias aumentou muito. O movimento nas empresas que trabalham com sementes, flores e equipamentos do setor teve um aumento significativo. O programa “Quadro Verde”, que vai ao ar todas as sextas-feiras no telejornal Bom Dia SP, da TV Globo, incentiva muitos moradores a plantarem mais.

“Tem gente que está plantando em caneca, em gaiola, em caixote. Gente que repaginou o orquidário. Outros decoram vasos com papel vintage. Ou fotografam as plantas do apartamento. Eu replanto orquídeas no prédio para diminuir a lotação da varanda”, afirma Ananda Apple.

As boas ideias de quem aproveita o isolamento para deixar a casa mais colorida e alto astral foram exemplos na última sexta-feira (3). A edição foi da jornalista Ananda Apple e de Caio Prestes. A edição de imagens ficou por conta de Roni Santiago e Kenzo Rodger, que também finalizou.

Depoimentos

“Neste momento tão difícil fica a dica: plantas fazem você ver que a vida é para ser vivida com a simplicidade de uma avenca, onde sua beleza só precisa de sombra e água fresca. Isso é viver. A natureza se refaz com um toque, assim somos nós. Uma atitude faz mundo melhor. Parabéns ao ‘Quadro Verde’. Uma lição de vida.” – R.B.B.

“ Aqui na pousada estamos ‘quarentenados’ com minha mãe, de 89 anos. Não há uma semente ou mudinha que ela não plante em um pontinho. Quando terminar a quarentena, teremos que comprar um facão para ir abrindo picadas e sairmos desse bosque que está se formando.” – R.N.

“A ocupação do tempo é muito importante para todos nós. Boas ideias são sempre bem-vindas!” – J.C.C.