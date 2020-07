A Subprefeitura do Butantã tem investido e feito parcerias para a revitalização de praças em sua região. O trabalho em conjunto com a iniciativa privada tem sido fundamental para que os projetos relacionados às praças saiam do papel.

Com o início da gestão João Doria à frente da Prefeitura de São Paulo, o então Secretário de Prefeituras Regionais, Bruno Covas, incentivou a recuperação destes espaços públicos. A revitalização teve início por parcerias entre a iniciativa privada e a Prefeitura, possibilitando um aumento da adoção de praças. Também foram promovidas ações de manutenção das praças e parques em conjunto com a população.

A Subprefeitura do Butantã teve um papel fundamental nessa transformação. Atualmente na região existem mais de 300 praças e áreas verdes apadrinhadas. Em 2016, este número chegava a pouco mais de 40.

Além disso, muitas praças contaram com grandes projetos de revitalização, trazendo ferramentas de lazer inovadoras. Este é o caso da Praça Santos Coimbra, a primeira praça a ser revitalizada pelo programa SP+Bonito, do Governo do Estado.

A Praça Santos Coimbra recebeu novos passeios, plantio de mudas e o mais interessante: a implantação de brinquedos que permitem a utilização por pessoas portadoras de deficiência física, visual e cognitiva.

A Praça Santa Suzana, localizada na Vila Sônia, recebeu uma reforma nunca antes vista. Segundo moradores, o local que era abandonado passou a ter vida. A Praça Santa Suzana recebeu a instalação de equipamentos de ginástica, mesas, passeios e ainda teve duas quadras poliesportivas reformadas, uma delas adaptada para partidas de tênis.

“Desde o início da gestão do governador João Doria e, agora com o prefeito Bruno Covas, estamos lutando para trazer vida para as praças do Butantã. Vamos continuar entregando espaços de lazer e conforto para o cidadão. Essa é a filosofia do governador e do prefeito, plantando respeito para colher cidadania”, disse Paulo Vitor Sapienza, subprefeito do Butantã.