O Mercado de Pinheiros oferece todos os tipos de produtos frescos à população. Em apenas um local é possível encontrar os ingredientes de quaisquer refeições, com garantia de qualidade. É uma ótima alternativa para uma boa alimentação neste período de preocupações em relação à saúde.

Limpeza e preparação

Os dirigentes do Mercado Municipal de Pinheiros informam à população que intensificaram a limpeza constante no seu interior, em todas as instalações. Também colocaram álcool em gel para os clientes em todas as áreas de circulação e novas pias nas entradas para facilitar a higienização.

Delivery

Veja abaixo a listagem de quase todos os permissionários dos boxes que têm entrega em domicílio.

1 Cereais Minucia LTDA – ME 94701-0661 / /3031-6800

2/3 Mercearia Pipoeste LTDA – ME 3815-6082 / 37120-7729

4/5 Mercearia Grãos Integrais 3812-0553 / 98340-5433

8 HD Frangos Ltda 3031-7477

9/10 Laticínios Guarei LTDA – ME 94036-3101

11/12 Armazem São Paulo 98483-4862 / /3031-1012 /

3034-2968

13/14 Entreposto das Feijoadas 3812-1418 / 94709-2759

16/17 BOX Amazonia/ Mata Atlântica 98915-4233

20 Frios Laticínios Luvizari Ltda 3032-0879 / 99897-5024

21/22/29 Hortifrutas 29 ltda 3813-3194 / 3813-9642 /

3814-8480 / 99910-0599

37/38/39 Julia Hortifruti 3212-7000 / 3815-1771 /

96645-8960

40 a 53 Peg e Pese Com Hortifruti 3815-4711

54 Lanchonete Mougrabi LTDA 95845-8718

55/56 Royal Meat Comercial LTDA 97201-7730 / 3032-3629

59/60/61 Casa de Carnes Elcris LTDA 3812-2305

62/63 Mocotó Café Mercado

de Pinheiros 3530-1365

64/65 L’Adega 95892-8100

66/67 Casa de Carnes R J LTDA 3813-9631

68/69/70 Peixaria Nossa

Senhora de Fatima 94797-2355

71/72/73 Casa de Carnes P J J LTDA 3031-8119 / 3032-9752 /

96721-0633

74/75 Aves & Ovos 3815-8445

76 M S Frangos LTDA – ME 3031-1631 / /3032-9692

77/77-A Rainha do M. Lanchonete Ltda 3813-2171

78/79/80 Napoli Centrale 98949-4403

83/84 C6 Burguer 97315-7845

86 Gilberto Soares Santos – ovos 3032-9040

Modernização

O Mercado de Pinheiros se modernizou e hoje conta com empório de cervejas especiais, pizzaria napolitana e cevícheria. Tudo isso em meio a sacolões internos de frutas, empórios completos, peixarias e casas de carnes com produtos dos mais variados possíveis.

39 boxes completíssimos

Atualmente, o mercado possui 39 boxes divididos em: empório (venda de cereais, grãos, condimentos e especiarias, enlatados em geral etc.), mercearia, frios e laticínios, charutaria, quitanda (venda de frutas, verduras e legumes), açougue, lanchonete, peixaria, avícola, cereais e floricultura.

Novas instalações e manutenção melhorada

Além dos novos boxes, o Mercado foi beneficiado com instalação de novos banheiros e manutenção da rede hidráulica e elétrica. Outro destaque é um espaço destinado à realização de oficinas e palestras.

Serviço delivery

Uma novidade: no Mercado Municipal de Pinheiros quase todos os permissionários dos boxes têm entrega em domicílio, para facilitar ainda mais a vida de quem não pode ir fazer suas compras presencialmente.

Gastronomia

Todo o completo setor de gastronomia, já voltou a atender a sua clientela presencial, respeitando as normas e protocolos municipais de segurança de saúde, além de continuarem com o serviço de entrega em domicílio.

Serviço:

Mercado Municipal de Pinheiros – Eng. João Pedro de Carvalho Neto

Rua Pedro Cristi , 89

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h

Estacionamentos para suas compras e sistema delivery dos boxes e da gastronomia