No estado de São Paulo já são milhares de pacientes curados após a infecção pelo coronavírus (SARS-CoV-2), causa da doença Covid-19. Para auxiliar na recuperação dessas pessoas, o SESI-SP inaugura o Centro de Acolhimento Pós-Covid-19, tanto para o público geral como também para o atendimento às empresas.

Serviço médico integrado

Utilizando o ambulatório do reconhecido Centro de Promoção da Saúde do Sesi Vila Leopoldina, com mais de 30 anos de experiência, adaptado para melhor atender a essa finalidade, o atendimento compreende um serviço médico integrado, composto por equipe multiprofissional da Fisiatria, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, orientação nutricional e Psicologia, sendo este o diferencial da iniciativa.

“Desde o momento que o paciente chega até nós, a prioridade é que se sinta acolhido, em um ambiente seguro e com especialistas que vão atuar essencialmente em suas necessidades individuais”, explica Danilo Rodrigues, supervisor de Promoção da Saúde do Sesi-SP.

Aspectos emocionais

Segundo fontes científicas, efeitos relacionados a aspectos emocionais são recorrentes nos pacientes que venceram doenças infectocontagiosas. Além disso, algumas das sequelas mais comuns causadas pelo coronavírus são o cansaço, dores no corpo e falta de ar. No Centro de Acolhimento Pós-Covid Sesi-SP, o paciente recebe tratamento especializado para esta recuperação, para possibilitar que retorne em menor tempo possível às suas atividades diárias, com mais qualidade de vida.

Avaliação presencial

Voltado a pessoas que tenham sido tratadas e recuperadas da Covid-19, com diagnóstico confirmado ou presumido pós-âmbito hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, a primeira etapa é da triagem, com a resposta a um questionário online. Após esse processo, o paciente passa por uma avaliação presencial, garantindo o menor risco e melhor qualidade de diagnóstico, para direcionar aos tratamentos e números de sessões mais adequados. Em alguns casos, até mesmo pela localização, essa avaliação poderá ser recomendada a distância.

Teleatendimento

De acordo com o perfil de cada paciente, as sessões poderão acontecer por teleatendimento, reduzindo o fluxo local e aproximando os pacientes de outros municípios de São Paulo, assim como, o acompanhamento psicológico ou nutricional tem a possibilidade das modalidades individual ou em grupo.

Para contratar o serviço, o contato do Centro de Acolhimento Pós-Covid Sesi-SP é (11) 3834-3288 ou (11) 3833-1085 ou por e-mail reab.vilaleopoldina@sesisp.org.br. O valor será proporcional à quantidade de sessões e, para os beneficiários da indústria, é aplicado desconto de 20% do total.