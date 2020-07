A Prefeitura informa, por meio da SPTrans, que os trabalhos de manutenção do pavimento rígido, realizados nas plataformas A e B do Terminal Santo Amaro, na zona sul, previstos para terminar em 19 de julho, foram finalizados em 14 de junho, ou seja, com mais de um mês de antecedência. Durante esse período foram substituídas 34 placas de concreto.

Com esta manutenção, os veículos passam a ter melhores condições para circular pelo local, facilitando a entrada e saída, especialmente dos articulados, e garantir o atendimento aos passageiros da melhor forma.

As mudanças tiveram início em 16 de maio, quando os pontos finais das linhas dessas plataformas foram alterados temporariamente e uma linha foi remanejada para a parte externa do terminal. Por lá passam 84 mil usuários por dia e, mesmo com menor movimentação no terminal, devido ao período de pandemia pela Covid-19, tudo foi planejado com o objetivo de causar o mínimo de transtorno ao público, que foi avisado previamente por meio do Jornal do Ônibus especial, de banners nos pontos das linhas no terminal, pelo Informativo no site da SPTrans (www.sptrans.com.br) e material enviado à imprensa. Além disso, em caso de dúvidas, os passageiros foram orientados a procurar um dos técnicos no terminal para saber o local de embarque de sua linha. Finalizados os trabalhos, as linhas voltaram às suas plataformas de origem.

Agora a reforma está sendo feita no Terminal Princesa Isabel, que atende a 7,6 mil passageiros. As obras foram iniciadas em 20 de junho e, mais uma vez, a medida visa tornar as viagens mais rápidas e seguras para os operadores e ao público que utiliza as linhas do terminal.

Reforço na limpeza

A Prefeitura, por meio da SPTrans, reforçou a limpeza diária dos terminais municipais de ônibus que passam por lavagens noturnas das plataformas, gradis, pistas de rolamento e áreas comuns. Além disso, ao longo do dia são realizadas varrições de todas as plataformas, recolhimento de lixo, higienização e desinfecção dos equipamentos de uso comum.

A SPTrans também orientou as empresas que prestam serviço de limpeza nos terminais a ampliar a frequência da higienização dos banheiros, para que seja realizada mais vezes ao longo do dia. Os terminais mais movimentados contam com funcionários fixos nesses locais, que higienizam os equipamentos nos horários de menor movimentação e à noite fazem a lavagem geral dos mesmos.

A limpeza é realizada com desinfetante e água sanitária para prevenir a disseminação da Covid-19. A higienização dos terminais fica a cargo de duas empresas que, juntas, somam mais de 470 funcionários. A SPTrans acompanha diariamente a prestação do serviço de limpeza nestes locais e, em caso de irregularidades, atua imediatamente para garantir a qualidade do serviço prestado à população.