Com 30 anos de história, sob direção e criação do chef Fernando Carneiro, o Consulado Mineiro tornou-se referência em todo Brasil pela sólida proposta gastronômica, pratos com temperos e sabores típicos de Minas Gerais e pela qualidade dos serviços. A partir da próxima terça-feira (7), o Consulado Mineiro Pinheiros inaugura seu novo espaço ao público na rua dos Pinheiros 1043/22, esquina com a rua Antônio Bicudo, 25, mantendo as raízes mineiras e a diversidade brasileira em cada detalhe.

Seguindo todas as normas de segurança para prevenção do coronavírus, o novo Consulado Mineiro Pinheiros abre presencialmente de terça a quinta-feira, de 12h às 15h30, às sextas-feiras das 12h às 15h e das 18h30 às 21h30, e aos sábados e domingos das 12h às 18h. A nova casa e todo o cardápio remetem à simplicidade e ao aconchego da fazenda, com pratos típicos da cozinha mineira, petiscos, doces, saladas e as opções do 18° Festival de Sopas e Cremes, além de uma extensa carta de cachaças selecionadas e premiadas.

O Consulado Mineiro Pinheiros atende pelos telefones (11) 3898-3241, (11)3085-2415 e WhatsApp (11) 9 88889-5529. O cardápio está disponível também pelo site http://consuladomineiro.com.br/pinheiros para quem deseja receber em casa os tradicionais pratos da típica cozinha mineira que elegeram o Consulado Mineiro o melhor restaurante de comida mineira da capital paulista.

Serviço:

Consulado Mineiro Pinheiros

Rua dos Pinheiros 1034/22 (esquina com a rua Antônio Bicudo, 25) – Pinheiros

http://consuladomineiro.com.br/pinheiros

Consulado Mineiro Praça

Praça Benedito Calixto, 74 – Pinheiros