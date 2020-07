Um dos grandes problemas da Covid-19 é a possibilidade de alguém estar doente e ainda não ter demonstrado sintomas. O isolamento social prevê que não haja contato entre pessoas assintomáticas e a população. A contaminação acontece através do contato direto com pessoas ou superfícies contaminadas.

Segundo o Ministério da Saúde, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com Covid-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).

Este medo faz com que fiquemos preocupados com todos ao nosso redor. Apertar o botão do elevador pode trazer consequências graves, sem os devidos cuidados. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque do aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato com objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. Você pode pesquisar no site https://juntoscontraocovid.org/map.html como está a situação no seu prédio.

Depoimentos

“Como estão os casos da Covid-19 nos prédios e ruas de vocês? Aqui no meu condomínio teve um surto. Nos locais comuns de vocês é obrigatório uso de máscara por moradores e funcionários? As áreas comuns continuam fechadas?” – B.S.T.

“Estou na Padre Carvalho e pelo que sei aqui teve só um caso no início de março. Aqui pedem que comunique se ficamos infectados, mas não divulgam o apartamento. É obrigatório o uso de máscara e áreas comuns estão fechadas, apesar de já ter escutado crianças/adolescentes jogando na quadra.” – C.A.

“No meu prédio todas as áreas comuns estão fechadas. Tem álcool gel em todos os cantos, nos elevadores, nas garagens, na portaria e é proibido entrar mais de duas pessoas nos elevadores (exceto se for da mesma família). Não sei se alguém se infectou porque me isolei completamente. Mas vejo que as ruas estão muito cheias e muito sujas também. Aqui em frente tem um estacionamento destinado aos motoqueiros de delivery, e eles não usam máscaras e se aglomeram festivamente. Um horror.” – V.Z.

“Aqui, todos os funcionários de máscaras com cuidado redobrado o. Desinfetam corrimões, e botões dos elevadores cinco vezes ao dia. Não sei se houve algum caso. Áreas comuns fechadas.” – F.N.

“Aqui, funcionários de máscara, mas dois pegaram a Covid-19. Álcool em gel nas portas dos elevadores também.” – B.S.T.

“No prédio da minha mãe na Pio XI (ao lado do Lodetti), nenhum caso. Eu moro na Vila Leopoldina e aconteceram alguns casos no condomínio e outros suspeitos”. – C.M.C.

“Até aonde eu sei, e que será confirmado pela supervisão de saúde Pinheiros, foram 39 mortes em Pinheiros. Estou aguardando o relatório oficial para divulgar.” – J.P.

“Consultando o link https://juntoscontraocovid.org/map.html da para ver onde teve casos de Covid-19.” – E.A.

“Sim, todos devem usar mascaras, só uma pessoa ou família no elevador, áreas comuns pulverizadas com agua clorada, botões de elevador protegidos por capa plástica e não temos piscina. Que eu saiba, sem casos da doença.” – I.P.