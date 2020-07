Após negociações envolvendo o Sindi Clube (Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo) e a Acesc (Associação Clubes Esportivos e Sócio Culturais de São Paulo), a Prefeitura autorizou a reabertura dos clubes. A medida conta com uma série de protocolos de segurança que devem ser seguidos.

As entidades setoriais enviaram à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho suas propostas de protocolos sanitários de reabertura. A equipe técnica da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico avaliou os protocolos dos setores de acordo com as orientações já estabelecidas pelos órgãos de saúde e vigilância sanitária, para que não haja propagação do vírus na cidade. Entre as medidas necessárias de segurança e higiene estão o fornecimento de máscaras, distanciamento social, modificações físicas no local de trabalho e regras de triagem de usuários.

Além de autorizar o funcionamento de acordo com o protocolo proposto pelas entidades, a Prefeitura irá orientar constantemente esses setores sobre informações sanitárias que auxiliem na execução do protocolo e como proceder em caso de confirmação da doença em colaboradores das empresas representadas. Já as entidades deverão acompanhar os estabelecimentos que integram o seu setor econômico a cumprirem com o protocolo, apoiando a administração municipal na supervisão e fiscalização das empresas.

Cuidados

Deverão permanecer fechados áreas infantis, como parquinhos, atividades coletivas (culturais, esportivas e físicas) orientadas por profissionais (técnicos, instrutores e preparadores físicos), quadras poliesportivas, bares, restaurantes e lanchonetes, piscinas e academias.

Nos setores de atendimento deverão ser adotadas as mesmas medidas já determinadas para outros estabelecimentos, como a instalação de placa de acrílico entre o atendente e o funcionário. Para evitar a superlotação das dependências do clube em horários determinados, os clubes devem estabelecer rodízio de dias ou horários para a frequentação dos espaços por parte dos sócios.

A obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os colaboradores e sócios permanece, especialmente nas reuniões e nos ambientes compartilhados. Será fundamental realizar um treinamento específico com a equipe para adoção de procedimentos técnicos de desinfecção, semelhantes aos realizados em hospitais.

Os clubes deverão recomendar a idosos, portadores de doenças crônicas como diabetes, cardiopatias, hipertensão e asma, grávidas e puérperas, que permaneçam em isolamento nas suas respectivas casas.

“Funciona aqui o mesmo que ocorreu com o setor dos shoppings, o restaurante só vai reabrir na fase de reabertura dos restaurantes. Nos clubes, as áreas comuns, que são privadas e já poderiam estar reabertas, reabrem agora, e os restaurantes só vão reabrir quando os restaurantes reabrirem na cidade de São Paulo, e as atividades esportivas só vão voltar, quando voltarem as atividades esportivas na cidade de São Paulo. Portanto, estamos falando aqui apenas da reabertura das áreas comuns, que nunca tiveram a obrigação de estarem fechadas”, explicou o prefeito.

Sindi Clube

Desde abril, foram encaminhados ao governo do estado e às prefeituras da capital e de outros municípios no interior e litoral, ofícios que manifestavam o pedido de reabertura dos clubes, respeitando protocolos estabelecidos pelas autoridades competentes em cada setor das atividades oferecidas nas agremiações. Em nota, o Sindi Clube afirma que após intensas negociações, no dia 27 de junho, o Sindi Clube obteve a flexibilização junto a Municipalidade Paulistana para a retomada gradual das atividades dos Clubes Esportivos e Sociais da Cidade de São Paulo.

O comunicado afirma que está estabelecido na Portaria que as entidades representativas do setor devem assumir compromisso de acompanhar e assessorar os clubes em todas as etapas do processo de retomada de atividades. Deste modo, cada clube deverá firmar um termo de compromisso se engajando a cumprir as medidas previstas nesse protocolo.

Durante o período de pandemia, caberá aos clubes encaminhar ao Sindi Clube um relatório mensal com detalhamentos sobre procedimentos realizados, monitoria de saúde e registro de acesso de associados e colaboradores, que será enviado para as autoridades responsáveis. A entidade irá dialogar diretamente com dirigentes e gestores das agremiações filiadas, oferecendo um Webinar gratuito de consultoria estratégica com profissionais do mercado, tendo como objetivo fornecer orientações, assessoria e debates sobre os procedimentos estabelecidos no Protocolo Geral de Segurança para

Reabertura dos Clubes.