Com os problemas enfrentados pela população carente, muitas iniciativas apareceram na região para amenizar as dificuldades encontradas pelos que mais necessitam. A Gazeta de Pinheiros e todos os jornais do Grupo 1 continuam divulgando algumas destas ações.

Rotary Club: pela saúde no Brasil e no mundo

A mídia reconhece ações do Rotary em prol da saúde do Brasil e no mundo, afirma Sérgio de Castro, jornalista decano da Mídia Rotária Brasileira. “A Gazeta de Pinheiros e todos os jornais do Grupo 1, ao longo do tempo, sempre se fizeram presentes, divulgando as principais ações desenvolvidas pelas muitas unidades rotárias de nossa região e na cidade”, afirma Sérgio.

A mídia sempre tem reconhecido a ação do Rotary, maior organização de serviços voluntários do mundo. Desta feita, coube ao ’Jornal Nacional’ da Globo, edição do dia 26, destacar o trabalho em prol da saúde pública.

Mostrou instituições, hospitais e entidades científicas que receberam um grande aporte financeiro para continuar trabalhando e ampliando suas atividades neste momento em que todos estamos procurando sanar os efeitos da Covid-19.

“Foi enaltecido também o esforço desenvolvido pelo Rotary, no mundo todo, para erradicar a pólio, campanhas maciças de vacinações, em parceira com a OMS e o Ministério da Saúde, procurando parcerias e doações de seus associados espalhados por mais de 210 países e regiões geográficas. Este trabalho não cessa enquanto o mundo inteiro precisar, tendo em vista o clamor pela saúde, pela paz, compreensão e harmonia entre todos os países”, conclui Sérgio de Castro.

Royal DSM e Instituto Tortuga

A Royal DSM, empresa global baseada em ciência para Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, e o Instituto Tortuga, organização sem fins lucrativos com a missão de valorizar os conceitos de responsabilidade social, se unem em ação para doar mais de 2 mil cestas básicas para instituições e comunidades carentes em São Paulo, Brotas, Mairinque, Campinas (todas em SP), Fortaleza (CE), Cuiabá (MT), Goiânia (GO) e Marabá (PA).

Na cidade de São Paulo foram doadas 400 cestas para a instituições de crianças carentes da região do Jaguaré, que precisam de um apoio para se alimentar e poder manter sua limpeza pessoal, especialmente nesta fase delicada que estamos passando e se faz mais necessárias ainda.

Cada cesta conta com cerca de 16 itens, entre eles alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal. O valor para a compra das cestas é decorrente da ação que a DSM propôs aos seus colaboradores, onde cada doação financeira de qualquer valor que seja realizada ao Instituto Tortuga, a DSM doa o mesmo valor, ou seja, dobra a doação. Essa foi a maneira que a empresa encontrou para transmitir a relevância da responsabilidade social aos seus colaboradores.

Além de ser uma das mantenedoras do Instituto Tortuga, a DSM realiza constantemente ações solidárias. Recentemente a companhia custeou 1.600 refeições enriquecidas com MixMe, sachê da DSM que conta com 15 micronutrientes essenciais e todas as vitaminas diárias essenciais, que foram distribuídas em comunidades carentes do Rio de Janeiro, e doou 1.000 cestas básicas ao Mesa Brasil Sesc, que foram distribuídas para seis instituições da cidade de São Paulo assistindo mais de 3.300 pessoas.

A DSM também cedeu horas de seus provedores de Recursos Humanos para auxiliar os hospitais das periferias de São Paulo a contratarem profissionais da saúde para dar conta do atendimento à população durante a pandemia da Covid-19, além enviar kits de vitaminas para seus 23 mil colaboradores e familiares de todo o mundo, para auxiliar na imunidade de seus organismos e diminuir os riscos de contraírem alguma doença viral ou bacteriana.

Centauro

A Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina, vai doar R$ 100 mil em calçados para oito hospitais públicos do Estado de São Paulo. Isso significa que mais de 2.600 pares de tênis da marca própria da empresa, a Oxer, vão chegar até os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O objetivo é ajudar médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores do setor com itens de qualidade e conforto, para que eles possam continuar firmes e amparados nessa batalha.

Desse total, 300 pares já foram entregues a Beneficência Portuguesa de São Paulo, enquanto os outros mais de 2.300 serão distribuídos entre as seguintes instituições: Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha (Vila Espanhola, São Paulo); Hospital Ipiranga (Vila Monumento, São Paulo); Hospital Regional Sul (Santo Amaro, São Paulo), Complexo Hospitalar do Mandaqui (Santana, São Paulo); Hospital Geral de São Mateus (São Mateus, São Paulo); Hospital Guilherme Álvaro (Boqueirão, Santos); Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti (Jundiapeba, Mogi das Cruzes); e Hospital Regional de Osasco. Essa é uma iniciativa da Centauro em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de Paulo, e conta também com o apoio da Life Cargo na etapa de logística e distribuição dos calçados.

ViaQuatro

Com o inverno se aproximando e a sensação térmica bem mais baixa, chega o momento de pensar na solidariedade a quem não consegue se aquecer. Os passageiros atendidos pela ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4 – Amarela, contam com pontos de arrecadação em todas as estações da linha. No total 81 pontos de doações da Campanha Inverno Solidário 2020, estão distribuídos em estações e terminais do sistema metropolitano, na CPTM, EMTU, Metrô e na ViaMobilidade.

A Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) também participa da campanha, acrescentando ao total mais um ponto de coleta na Estação Pindamonhangaba.

A ação tem como objetivo arrecadar cobertores para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar o período de frio. Somente cobertores novos serão aceitos para evitar o risco de transmissão da Covid-19 na manipulação de peças usadas. A campanha Inverno Solidário é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo e vai até o dia 22 de setembro. As doações recebidas serão destinadas para entidades sociais, entre elas hospitais e centros de acolhida em todos os municípios do Estado de São Paulo.