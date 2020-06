Diante de uma rotina cansativa e estressante, melhorar a disposição física e mental é extremamente importante para nossa saúde, além de evitar a exaustão que o dia a dia provoca. O nosso corpo é uma dádiva maravilhosa e precisamos cuidar bem dele, entendendo que todos os sistemas presentes atuam de forma conjunta, influenciando uns aos outros, diante de cada situação vivenciada.

Você sabia que ter bons hábitos na sua rotina pode trazer milagres para a sua saúde e, assim, potencializar também seu sistema imunológico? Isso porque um hábito puxa o outro. Se você tiver uma boa noite de sono, vai acordar disposto para enfrentar um dia de trabalho. As demais atividades que surgirem ao longo do dia se tornarão mais fáceis de serem realizadas. Mas essa energia toda vai depender também do que você se alimenta ao longo do dia, da sua rotina, e de quais pensamentos você alimenta.

Confira alguns hábitos simples aqui abaixo:

– Introduza muita água, pois a falta do líquido dentro da célula interfere na sua atividade, e no sistema imune;

– O chá verde é rico em catequizas, cafeína, aumenta a disposição e fortalece o sistema imune;

– O mel, própolis e a geleia real são verdadeiros antibióticos naturais, ricos em vitaminas e minerais fortalecem nosso organismo e nos dão muita energia;

– As oleaginosas, como castanhas e nozes são ricas em vitamina E, selênio e diminuem os radicais livres, fortalecem o sistema imune;

– O chá de alho, cebola e gengibre que possui fonte de alicina, possui um poderoso agente anti-inflamatório e bactericida;

– Não deixe de consumir folhas verdes escuras, elas apresentam ácido fólico, ferro e vitamina C, responsáveis pela defesa do organismo;

– Outro ponto muito importante é fazer uma faxina mental, o que significa tomar consciência do que se passa em sua mente e higienizá-la, varrendo dela tudo o que é indesejável e colocando no controle aquilo que é benéfico para você.

A falta de esperança assim como o estresse crônico, podem aumentar o hormônio do estresse, o cortisol e consequentemente, diminuir o sistema imune. Portanto, inclua em sua rotina atividades relaxantes que trarão mais serenidade, entre elas: ouvir música, reunir-se com amigos para um papo descontraído, ver um filme de comédia, fazer meditação, respiração ou algum hobbie, ou seja, reservar algum tempo para fazer coisas que tragam bem-estar. Tenha um estilo de vida saudável, transforme seus hábitos ruins em hábitos bons, e seja feliz!

Texto de Dra. Rejane Rovito Candido, nutricionista e psicóloga

