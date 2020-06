Moradores de Pinheiros reclamam sobre a sujeira de algumas vias do bairro. Fotos enviadas pelos leitores apontam acúmulo de lixo e ausência de recolhimento diário. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), informa que os planos de trabalho contemplam varrições diárias e alternadas (rodízio de ruas e avenidas) e a coleta desses resíduos é executada dentro do turno de trabalho de varrição, mas não é o que está acontecendo no bairro. Moradores mostram depoimentos, a realidade do que está acontecendo. A realidade é que, segundo leitores, falta fiscalização e as empresas contratadas fazem o rodízio de mão de obra que querem, se tornando totalmente insuficiente.

“Subprefeitura de Pinheiros, como está a limpeza nas ruas? Não adianta nada borrifar desinfetantes se a sujeira é grande. E não são em ruas desertas, mas em ruas de grande movimento. Um exemplo é a rua Artur de Azevedo, esquinas das ruas Fradique Coutinho, Mourato Coelho e Antônio Bicudo.” – B.B.

“A contratação dos serviços de limpeza é boa. A periodicidade é perfeita e suficiente. Por que não funciona? Porque não há fiscalização e as empresas contratadas fazem o rodízio que querem, escamoteiam as ruas internas do bairro, fazem rodízio de mão de obra totalmente insuficiente.” – C.R.

“A Secretaria das Subprefeituras posta todo dia a movimentação em todas as regiões da cidade, segundo a equipe de divulgação. Só falta colocarem a realidade.” – J.D.F.

“A SAAP e a AME estão reivindicando com a zeladoria. O miolo de Pinheiros está realmente muito sujo e abandonado, infelizmente.” – E.O.

“E não é só a sujeira, vejam as calçadas mal feitas. Quebram tudo e nem fazem acesso para as garagens. Obras sem respeito e planejamento. Fora que não é hora de ‘jogar dinheiro fora’. Logo vão ter que refazer tudo de novo, pois é material de baixa qualidade. Um lixo de cimento!” – M.F. N.

“E ainda tem a obra na rua Simão Álvares para calçadas com acessibilidade, que prejudica mais ainda. E estão ‘correndo’ para fazer, o que é muito estranho.” – M.B.

“Curioso, porque em volta do Fórum na Vila Madalena há uma agitação de limpeza feita pela Prefeitura nas últimas semanas tão incomum.” – E.S.B.

Informação da Prefeitura

Segundo nota, de janeiro a abril deste ano, foram coletadas 4,3 mil toneladas de entulho e resíduos de varrição na Subprefeitura Pinheiros. No mesmo período foram recolhidas, 1,2 mil toneladas de entulho e resíduos de varrição na Subprefeitura Santo Amaro, enquanto na Subprefeitura Butantã foram coletadas 2,1 mil toneladas.

Pinheiros

Questionados sobre as situações apontadas, e o serviço mal feito e acúmulo de sacos de lixo e sujeira nas ruas constantemente, a Prefeitura informou que na rua Artur de Azevedo, entre as ruas Cunha Gago e Pedroso de Moraes, o serviço de varrição ocorre diariamente, no período diurno; e entre as Ruas Pedroso de Moraes e Mourato Coelho, o serviço de varrição ocorre de terça e sexta, no período diurno. Na Rua Mourato Coelho, entre as ruas dos Pinheiros e Artur de Azevedo, o serviço de varrição ocorre diariamente, no período diurno; e entre Artur de Azevedo e Teodoro Sampaio, o serviço de varrição ocorre de terça e sexta, no período diurno. Na rua Antônio Bicudo, entre as ruas dos Pinheiros e Artur de Azevedo, o serviço de varrição ocorre diariamente, no período diurno; e entre as ruas Artur de Azevedo e Benjamin Egas, o serviço de varrição ocorre de terça e sexta, no período diurno.

Quarentena

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Amlurb, informa que o mês de abril apontou uma queda de aproximadamente 49% nos dados de varrição, em decorrência do menor volume de resíduos nas ruas. Estima-se que a menor produção de lixo se deve também à diminuição de pessoas nas vias, já que os planos de trabalho de limpeza não sofreram reduções e sim, ampliações. É o caso do aumento das equipes de limpeza e lavagens em torno dos hospitais, pontos de ônibus e terminais de trem e metrô da capital.

Lavagem

Para operação de lavagem foram contratados mais 884 funcionários, totalizando 11.884 agentes de limpeza. O serviço de coleta domiciliar comum, que inclui atendimento às residências e estabelecimentos comerciais pequenos geradores (que geram até 200L/ dia), tiveram redução de 12% nos quantitativos. Estima-se que essa diminuição se deve ao fechamento temporário de serviços presenciais não essenciais no município.

Por outro lado, a coleta seletiva aumentou 23% no mês de abril, em relação ao mesmo período do ano anterior. Este mês foram recolhidas 7,9 mil toneladas de recicláveis. No mesmo período em 2019, foram coletadas 6,4 mil toneladas. Esses números podem estar ligados ao período de isolamento social, mas também às ações de educação ambiental que são trabalhadas constantemente pela Prefeitura, como o Movimento Recicla Sampa.

Os resíduos sólidos, provenientes da coleta seletiva, aumentaram em 30% nos primeiros 45 dias de quarentena (mais 2,8 mil toneladas), quando comparados ao mesmo período de 2019. A coleta domiciliar comum apresentou queda de 5% (menos 21,5 mil toneladas), quando comparada ao mesmo período.

Já os resíduos recolhidos na limpeza e varrição de ruas e logradouros da cidade tiveram redução de 40% (menos 4,4 mil toneladas), quando comparados ao mesmo período de 2019. No ano passado, foram recolhidas 11,2 mil toneladas na varrição de ruas. Este ano foram 6,8 mil toneladas nestes primeiros 45 dias. Vale ressaltar que as empresas de limpeza não modificaram seus planos de trabalho e continuam exercendo todos os serviços que faziam antes do decreto de quarentena.