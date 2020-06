As plantas podem dar vida aos ambientes. Flores coloridas, ou mesmo vasos com folhagens mais discretas, podem ser o diferencial na decoração. Para salas executivas, ou mesmo apartamentos mais despojados, as plantas podem marcar presença e combinar com inúmeras situações. Entretanto, como são seres vivos, elas necessitam de carinhos especiais. A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais conversou com Rosana Kimura, do Garden Center Morumbi, sobre os cuidados que as plantas exigem.

Gazeta de Pinheiros – Como começou a história do Garden Center?

Rosana Kimura – A história da Garden começou por sermos produtores de flores e plantas para jardim. Sendo uma família grande, precisávamos diversificar os negócios, e, com o conhecimento em plantas e flores, decidimos trabalhar com o comércio varejista, mas não foi fácil. Tivemos que aprender várias outras coisas, como atender o público, lidar com funcionários, conhecer outras tantas variedades de plantas e cuidados, modelos de vasos e tendências. Temos que estar sempre atualizados com tudo, mas acho que, por gostarmos do que fazemos, no final tudo dá certo.

GP – Quais os principais cuidados que vocês precisam ter no dia a dia?

RK – Plantas são seres vivos, e precisam de cuidados, como regar, adubar, estar no ambiente adequado, ou seja, planta de sol deve estar no sol, meia sombra na sombra, e assim por diante. É preciso conhecer um pouco da planta para adequar os cuidados de que ela precisa.

GP – Com plantas tão diferentes, como garantir um local que seja bom para todas?

RK – Em primeiro lugar, devemos sempre observar o local em que ela será colocada. Como mencionei na resposta anterior: é preciso conhecer a planta. Assim, é só adequar a localização dela; colocar as que precisam de mais sol no ambiente aberto e as que precisam de sombra longe de janelas e afins.

GP – Quantas espécies vocês possuem?

RK – Não sei exatamente, mas creio que por volta de 500.

GP – Qual é ou quais são as preferidas do público?

RK – As pessoas gostam de flores, mas dentro de casa ou no escritório as que mais resistem são as folhagens.

GP – Qual é a principal flor do inverno?

RK – Quando se fala em inverno, se lembra de “amor perfeito”, azaleia, camélia, que são plantas para jardim e podem ser plantadas em sol pleno. Em vasos, temos ciclâmen, hortência, cravo e outras.

GP – Quais serviços vocês prestam? Também fazem decoração de festa?

RK – Nós, da Garden, damos orientação aos clientes sobre os cuidados das plantas, os locais em que ficarão bem, seja em casa, no escritório ou no jardim. Também executamos os plantios em jardins, vasos e jardineiras, jardins verticais.

GP – Em uma cidade como São Paulo, poluída e com clima seco, quais os principais cuidados que se deve ter com as plantas em casa?

RK – As plantas (folhagens) também gostam de tomar banho, seja de chuva ou de mangueira. Então, nas plantas em vasos, devemos borrifar água ou fertilizantes nas folhas de vez em quando, para tirar a poeira da poluição. Nas plantas com flores, devemos colocar água apenas nos vasos.

GP – Qual a planta mais recomendável para essas condições da cidade?

RK – Todas são indicadas. O que vai realmente contar é o cuidado, o local, a rega da água, a adubação, enfim, as plantas só precisam de cuidado certo.

