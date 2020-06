O Descomplica Butantã está reaberto para serviços de auxílio emergencial e seguro desemprego, oferecidos pelo Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate). Os serviços devem ser agendados pela Central Telefônica 156 ou pelo site do Descomplica SP. O local está com novos protocolos de prevenção à Covid-19.

A reabertura se dará com 20% da operação, e logo na entrada será feita triagem com verificação de temperatura. Caso alguém apresente temperatura elevada, a pessoa será direcionada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Não será permitida a entrada sem máscara. Também serão respeitadas regras de distanciamento entre o atendente e o cidadão.

Além da unidade do Butantã (rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201), a Prefeitura reabriu as unidades do Campo Limpo, Santana/Tucuruvi, Jabaquara e São Mateus. Na unidade do Campo Limpo serão prestados serviços de órgãos e secretarias parceiras como cadastro único, seguro-desemprego e bilhete único, entre outros. Já as unidades do Butantã, Santana/Tucuruvi, Jabaquara e São Mateus estão abertas exclusivamente para serviços de auxílio emergencial e seguro desemprego, oferecidos pelo Cate e que devem ser agendados.

Segundo o prefeito Bruno Covas, todos os 120 equipamentos (Assistência Social, Direitos Humanos, Fazenda, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, entre outros) da Prefeitura que estão abertos para atender a população terão que ser adaptados e seguir o mesmo padrão que as unidades do Descomplica SP, de acordo com um decreto que será publicado amanhã no Diário Oficial. “Estamos reabrindo com os protocolos de higiene testados e aprovados pela Vigilância Sanitária. Esse é o padrão que a gente quer para todo tipo de atendimento feito pela Prefeitura”, afirmou Bruno Covas.

A unidade do Butantã (como também Santana/Tucuruvi, Jabaquara e São Mateus) está operando com horário diferenciado, mas o período de funcionamento será readequado de acordo com os novos protocolos. A unidade do Campo Limpo estará aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h. Os cidadãos que comparecerem à unidade sem agendamento prévio não serão atendidos. Eles receberão a orientação para marcar seu atendimento e para verificar se o serviço procurado está disponível no Portal SP156.

“Seguiremos todos os protocolos sanitários, zelando pela saúde dos funcionários e da população. Vamos orientar as pessoas que consultem se o serviço que procuram pode ser feito pela internet, para evitar deslocamentos desnecessários, diminuindo a exposição delas ao coronavírus”, explicou o secretário de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós.

Agendamento

Central 156 – Para facilitar o acesso, ao entrar a gravação é necessário teclar as opções 6-6-2. Primeiro, os atendentes verificarão se o cidadão pode solicitar o serviço desejado pelo Portal SP156, evitando deslocamentos desnecessários, diminuindo a exposição ao contágio do coronavírus.

Caso não seja possível, indicarão o melhor dia e horário para o atendimento presencial. Os cidadãos serão orientados sobre a importância de evitar faltas, para não prejudicar quem também aguarda pelo serviço.

O atendimento é finalizado com o número de protocolo e com a lista de documentos que devem ser apresentados no dia do atendimento. Chegando ao Descomplica SP no dia e hora marcados, os atendentes da unidade recepcionarão as pessoas conferindo se a data de agendamento está correta. Em seguida, é feito o encaminhamento aos guichês para o atendimento.

Internet – Acessando a página principal do Descomplica SP no endereço https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br/, é exibida uma barra de opções na parte superior. Clicando na terceira opção da esquerda para a direita, “Agendamento”, o usuário é direcionado para a página com o passo a passo do agendamento eletrônico com a lista de todos os serviços disponíveis.