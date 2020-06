Tem coisa melhor do que os doces e bolos de festa junina? Como esse ano as celebrações serão diferentes, a Delícia separou uma receita perfeita para você preparar e saborear o São João sem sair de casa, afinal, ficar em casa não significar ter que perder a melhor época do ano, não é mesmo?

Delícia gelada de Coco e Doce de Leite

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: 75 minutos

Dificuldade: Fácil

Ingredientes

6 colheres de sopa Delícia Supreme;

3 unidades de ovos separados em claras e gemas;

1 1/3 xícara de açúcar;

1 ¼ xícara de farinha de trigo tradicional;

½ xícara de coco seco ralado;

1 ½ colher de sobremesa de fermento em pó;

1 xícara de leite;

1 lata de leite condensado;

1 xícara de leite de coco;

Chocolate derretido a gosto.

Modo de preparo

Massa:

À batedeira, leve as claras para bater até ponto de neve;

Junte as gemas, a margarina e continue a bater;

Adicione o açúcar, o leite e depois a farinha de trigo tradicional, o coco e finalmente o fermento;

Retire da batedeira e reserve;

Em uma forma retangular untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo tradicional, despeje a massa, alise bem e leve para assar em forno preaquecido, à temperatura de 180º C, por 40 minutos ou até que a massa esteja firme e dourada;

Retire do forno e com a ajuda de um garfo faça vários furos.

Calda:

Leve todos os ingredientes para misturar em uma vasilha;

No bolo ainda quente, despeje a calda lentamente para que possa ser absorvida pela massa;

Deixe esfriar bem (de preferência de um dia para o outro).

Cobertura:

Em uma panela leve o leite condensado, o leite de coco e a margarina para cozinhar em fogo baixo, até que o fundo da panela comece a aparecer;

Retire do fogo e deixe amornar. Aplique sobre todo o bolo;

Decore com fios de chocolate derretido;

Corte em retângulos ou quadrados;

Se desejar, embrulhe os pedaços em papel alumínio e conserve no freezer.

Fonte: Margarina Delícia (www.delicia.com.br/receitas)

Receita de Dadinhos de tapioca cobertos com atum

A tapioca é um ingrediente típico indígena que se faz presente no cardápio do brasileiro há muitos anos. Considerado patrimônio imaterial e cultural da cidade de Olinda, sua versatilidade possibilita que ela seja utilizada em preparos salgados, doces, acompanhamentos, pratos principais ou até petiscos. Pensando nisso, a Cozinha Experimental da Coqueiro separou a receita de Dadinhos de tapioca cobertos com atum como opção para você fazer e compartilhar. Confira:

Dadinhos de tapioca cobertos com atum

Rendimento: 20 unidades

Tempo de preparo: 180 minutos

Dificuldade: Fácil

Ingredientes

Atum

1 lata de Atum Sólido em Óleo Coqueiro;

5 tomates-cerejas cortados em 4 pedaços;

½ cebola roxa pequena picada;

1 colher (chá) de raspas de limão siciliano;

1 colher (chá) de tomilho fresco picado.

Dadinho De Tapioca

2 xícaras (chá) de leite;

1 xícara (chá) de tapioca granulada;

150 g de queijo meia cura ralado no ralo grosso;

Filme plástico para forrar e embalar.

Modo de preparo

Atum

Em uma tigela, junte os tomates, a cebola, as raspas de limão, o tomilho e misture;

Acrescente o Atum Sólido em Óleo Coqueiro com o óleo da lata e misture delicadamente. Conserve na geladeira até hora de servir.

Dadinhos

Forre um refratário 10 por 10 cm com filme plástico. Reserve;

Em uma panela média, ferva o leite. Retire do fogo, acrescente a tapioca e o queijo e misture até obter uma massa homogênea;

Despeje a mistura no refratário reservado e espalhe até ficar uniforme;

Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 2 horas ou até ficar firme;

Pré-aqueça o forno em temperatura média (180ºC);

Desenforme a massa e corte em quadradinhos de 2 por 2 cm;

Arrume os quadradinhos em uma assadeira grande e leve ao forno por 30 minutos ou até dourar. Retire e deixe amornar;

Cubra os quadradinhos com o atum e sirva em seguida.

Fonte: Cozinha Experimental da Coqueiro (https://coqueiro.com.br/receitas)

Aprenda a fazer um delicioso pão sensorial com sal e alecrim

Aquele pãozinho quentinho recém tirado do forno deixa a casa toda perfumada e pode significar o começo de um bom dia ou animar o fim da tarde. Com a receita certa, ele deixa de ser um simples acompanhamento e se torna um momento de renovação de energias, além de trazer memórias afetivas. Pensando nisso, o chef Melchior Neto desenvolveu essa receita de pão com alecrim e sal grosso que pode transformar o seu dia.

O alecrim tem propriedades terapêuticas que trazem muito benefícios inclusive para a saúde, além do aroma e sabor característicos. “A essência do alecrim ajuda a estimular o cérebro e melhorar a memória. Já a sua ingestão em receitas como no pão ou em chás auxilia no tratamento de dores reumáticas e contusões, no combate a problemas respiratórios, além de equilibrar a pressão arterial e reduzir o estresse”, comenta o naturopata e professor de fitoterapia na Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas/Faculdade de Medicina da USP, Daniel Alan Costa.

Pão com alecrim e sal grosso

Ingredientes



½ kg de farinha de trigo;

1 gema;

2 batatas médias cozidas e espremidas;

1 sachê de fermento seco;

1 xícara (café) de azeite;

1 colher (chá) de sal;

1 colher (sopa) de açúcar;

1 colher (sopa) de alecrim;

1 colher (sopa) de sal grosso;

1 xícara de chá de leite morno.

Modo de preparo



Em uma tigela misture a gema, as batatas, o fermento, o azeite, o sal, o açúcar e o leite, e por último adicione a farinha de trigo mexendo até ficar mais firme. Transfira a mistura para uma bancada e continue sovando com as mãos até que a massa fique lisa. Coloque novamente na tigela com um pouco de farinha e deixe crescer coberta com um pano até que dobre de tamanho;

Transfira novamente para a bancada farinhada e com a ajuda de um rolo abra a massa. Polvilhe com o alecrim e o sal grosso, e divida a massa em 8 bolinhas. Unte uma panela de ferro ou uma forma com azeite e farinha de trigo, e coloque as bolinhas na forma. Com uma tesoura faça um corte em “X” na parte de cima e leve ao forno pré-aquecido a 200° por 40 minutos.

Fonte: Melchior Neto, chef