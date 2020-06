O que mudou no vestibular da Unicamp diante da pandemia da Covid-19? Quais as recomendações a serem seguidas pelos estudantes? De que forma os pais podem contribuir em meio a todo esse momento inusitado? Respostas a essas e a outras questões serão apresentadas pelo Prof. José Alves Freitas, diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Comvest, na live “As mudanças no Vestibular da Unicamp 2021”.

A atividade acontece pelo Instagram @cursoobjetivo_oficial, na próxima segunda-feira, 15/06, a partir das 15h, e terá mediação da Profa. Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora do Curso e Colégio Objetivo, que, além da entrevista, levará ao docente as dúvidas dos internautas. Tudo em tempo real. Imperdível!