Em uma época difícil, pessoas e entidades têm se proposto a amenizar os problemas daqueles que mais necessitam de cuidados durante a pandemia do novo coronavírus. O Grupo 1 de Jornais – Gazeta de Pinheiros continua sua campanha de divulgação dessas iniciativas positivas.

Jaguaré e SAAP Alto de Pinheiros

Após incêndio localizado no Jaguaré, comunidade pede doações para população que ficou desabrigada. Essas pessoas encontram-se sem seus pertences pessoais tal como roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal.

Itens para doação: roupas (qualquer roupa, em bom estado pra poder usar, principalmente de frio); cobertores; creme dental, sabonete, shampoo, papel higiênico etc. Toda doação será bem-vinda, pois essas famílias precisam muito, ainda mais no frio, especialmente crianças e idosos.

Ponto de arrecadação: rua Alexandre Calame ,100 – Jaguaré.

A SAAP Alto de Pinheiros está participando da Congregação de Santa Cruz no apoio às famílias. Para apoiar com recursos financeiros, para a reconstrução das casas, doe para: Associação Mães Solidarias (CNPJ31.992.295/0001-87; Banco Itaú; Ag. 3100 cc 33138-2).

Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat

As ações da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat têm auxiliado muito a população local. Não apenas com contribuições físicas, mas também com conforto e solidariedade. O Padre Vandro tem conduzido a comunidade nestes momentos difíceis.

Gazeta de Pinheiros: Como surgiu a iniciativa da colaboração?

Padre Vandro: A Igreja também tem esse dever de acolhimento, de amparo, de defesa e auxílio aos mais necessitados. E em época de pandemia é necessário que nos unamos e intensifiquemos esse papel.

GP: Quais foram as ações feitas e qual foi o público beneficiado?

Pe. V: Já tínhamos um plano de auxilio coordenado pela pastoral das Damas da Caridade, onde o principal objetivo é assistir os necessitados, principalmente os mais desamparados pela sociedade, resgatando a dignidade que todo ser pessoa deve ter. Dependendo da necessidade da família, avaliamos a possibilidade de ajudar também com medicamentos e produtos de higiene pessoal. Esse mês, com a solidariedade dos nossos paroquianos, recebemos doações que deram para montar cestas básicas que foram distribuídas para 80 famílias carentes.

Além disso, no final do mês de março, fomos procurados pela comunidade Voz dos Pobres para que ajudássemos na campanha de arrecadação de alimentos para montagem de marmitas para pessoas em situação de rua. Lançamos essa campanha em nossas redes sociais e logo na primeira semana a adesão foi bem grande e a campanha foi um sucesso.

GP: Há mais ações sendo encaminhadas?

Pe. V: Nós nos preocupamos também com a saúde espiritual da nossa comunidade. Para isso, temos uma programação virtual diária com orações, terços, homilias e lives tratando de diversos assuntos, além das transmissões das missas, claro. Procuramos diversificar os conteúdos constantemente, com o objetivo de atrair mais pessoas para a nossa comunidade. Já que as pessoas não podem vir até a Igreja, levamos a Igreja até suas casas.

GP: Quem quiser auxiliar, como deve proceder?

Pe. V: Nesse momento delicado que estamos atravessando, qualquer ajuda é bem-vinda. Tanto com doações de alimentos, cobertores e agasalhos como com trabalho voluntário. Temos várias pastorais precisando de colaboradores. Quem tiver interesse, pode entrar em contato com a secretaria paroquial, através do telefone 3031-3656 ou pelo e-mail pascom.igmonteserrate@gmail.com .

Gazit Brasil

Gazit Brasil anunciou doação de protetores faciais e caixas de proteção de acrílico para profissionais da saúde na luta contra a Covid-19 a serem distribuídos no Top Center Shopping e Morumbi Town Shopping. As doações passam de cinco mil itens. O objetivo é auxiliar aqueles que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus, esse inimigo invisível. Os shoppings da Companhia também são pontos de retirada de doações para hospitais de toda a cidade.

“Queremos unir forças e contribuir. Incentivar e mobilizar o auxílio ao setor da saúde em São Paulo! Em meio a tudo o que estamos vivendo, é fundamental enaltecer o trabalho de um segmento específico. Ressalto que são eles que entregam tudo de si e arriscam suas vidas em prol de toda a sociedade. Como forma de agradecimento ao excelente trabalho desempenhado por todos, doaremos o material que os ajuda a cuidar do próximo com segurança. Para nós da Gazit Brasil é um dever fazer parte da corrente positiva e reforçar nossa missão de ser um agente mobilizador na sociedade. A luta no combate ao novo coronavírus (Covid-19) não pode parar”, afirma Mia Stark, CEO da Gazit Brasil.

As doações acontecem em dois dos empreendimentos da Gazit Brasil: Top Center Shopping, na avenida Paulista, e no Morumbi Town Shopping, na Vila Andrade, zona sul da cidade. Os profissionais podem retirar gratuitamente os equipamentos que irão garantir a proteção na exposição ao vírus. A campanha acontece no momento em que os shoppings operam apenas com serviços essenciais, em acordo com as normas e orientações dos órgãos de saúde do Brasil e do mundo.

A disponibilização dos equipamentos é gratuita e exclusiva para profissionais da saúde, e foi pensado para facilitar a procura por tais itens, cada vez mais em falta, o que prejudica a segurança destes profissionais. Com a participação das outras empresas, a expectativa é de que o número de doações chegue a 100 mil protetores faciais e mil caixas de proteção acrílica.

Gazit Brasil em parceria com Cacau Show

Além dos equipamentos, a Gazit Brasil firmou uma parceria com a Cacau Show para que cada profissional de saúde que retirar os itens leve também um chocolate especial da marca, de modo a presenteá-los pelo esforço e dedicação na linha de frente do combate ao coronavírus. Também participam da ação na produção e distribuição dos produtos as empresas Kiddo Brasil, Okean e ZCO2.