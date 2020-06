Esse ano está um pouco mais difícil ter um tradicional Dia dos Namorados, comemorado hoje (12). O isolamento social está distanciando alguns pombinhos e, para os casados, sendo até um dos vilões do divórcio. A situação é mais difícil para os solteiros, que podem até tentar flertar pelas redes sociais, mas sentir aquele friozinho na barriga através da tela do smartphone ou computador está longe de acontecer.

Para quem deseja encontrar um amor, mesmo que virtual, reacender a chama do casamento ou namoro, a taróloga Célia Siqueira ensina uma simpatia esperançosa para esses tempos de pandemia.

“Coloque no prato mel, seis velas coloridas, seis maçãs bem bonitas em volta das velas e cubra todo prato com pétalas de rosas vermelhas. Acenda as velas pedindo aos deuses do amor que, se for do seu merecimento, você encontre um amor bom ou que a paixão no casamento ou namoro volte e que traga um amor leve e prazeroso para sua vida”, diz Célia.

Além da simpatia, Célia também faz previsões de relacionamento para os signos, assim será mais fácil cada pessoa se identificar com a situação atual e colocar em prática suas táticas para não ficar tão solitárias.

Áries: no Dia dos Namorados é mais provável os arianos passarem a data com amigos ou antigos amores. Infelizmente um amor novo está muito difícil de acontecer no segundo semestre, e se já tiver em um relacionamento, o resto do ano será menos estressante.

Touro: é possível que entre os meses de agosto e setembro reencontre pessoas do passado ou conheça um novo amor, que traga uma sensação de déjà-vu, mas não quer dizer que será um amor eterno. Aos taurinos que já estão em relacionamentos: tomem cuidado e tenham muita calma, pois terão muitos conflitos.

Gêmeos: é um período de muita paixão para os geminianos, então é difícil encontrar algum sozinho, a não ser que queiram. A previsão para os próximos meses é a possibilidade de se relacionar com mais de uma pessoa, já que não se contentará com uma única. O geminiano que já está com alguém está mais aberto a conversas para melhorar a relação.

Câncer: infelizmente 2020 não é um ano de amor para os cancerianos. O segundo semestre será de muito trabalho e com isso quase não sobrará tempo para os relacionamentos amorosos. Já entre aqueles que estiverem com alguém, a relação será calma e tranquila.

Leão: ano de comprometimento. Os leoninos que terminaram um relacionamento recente terão grandes chances de reatar, tornando a união até mais séria a ponto de assumir um compromisso de morar juntos. Os solteiros têm grande chance de encontrar o grande amor, com previsão de planos para o futuro, mas é bom ressaltar que encontrará o amor este ano, porém só ficarão juntos realmente em 2021.

Virgem: os virginianos estarão se sentindo leves e livres num processo de evolução pessoal e prosperidade, ou seja, para os virginianos também não é um momento de amor, mas sim de muitas conquistas em outros quesitos da vida. O segundo semestre é o período de se “pegar sem se apegar”, e terão casinhos, mas não firmarão relacionamentos. Os virginianos que estão atualmente se relacionando já podem estar numa “vibe” de procurar outros caminhos mais sérios, como namoro firme e até proposta de casamento.

Libra: não querem se envolver profundamente, nem abrir mão da liberdade. Neste momento estão se livrando de coisas do passado, em um período que estão se sentindo muito magoados, ressentidos com situações que aconteceram e querem colocar o coração em ordem. Então os próximos meses serão de pouco envolvimento, mas os librianos que se envolverem, serão para relacionamentos sérios. Já entre os que estão se relacionando com alguém, a tendência é entrar em um momento de conflito, e a conversa sincera é o melhor caminho.

Sagitário: o amor está andando no seu caminho, mas a palavra é paciência para encontrar a cara metade. Os sagitarianos estarão à procura de alguém no mesmo nível emocional que eles, e no momento estão fazendo uma grande avaliação da vida e buscando alguém que venha agregar em todos os sentidos. Entre os comprometidos, vale conversar sobre futuro, procurando mais intensidade na relação.

Capricórnio: é um ano de sair do muro e assumir um relacionamento sério, mas não conseguirão estar somente com uma pessoa, então é possível que os capricornianos tenham mais de um relacionamento. Quem já está comprometido precisa tomar cuidado, pois é um ano de amor maluco, pode-se fraquejar e se comprometer com mais alguém, magoando quem já esteja ao seu lado por um tempo.

Aquário: momento é de se reestruturar, não é de amor, já que as previsões são de encontrar alguém somente em 2021. O período é da busca de alternativas para abrir caminhos, pois o ano que vem será diferente e próspero.

Escorpião: o segundo semestre se torna muito complexo para quem é de escorpião. Ficam em dúvida com relacionamentos do passado e presente, confusos com o amor, e ao mesmo tempo querem e não querem um compromisso. Muitos terão relacionamentos curtos, vivendo pequenas histórias, não se arriscando numa vida a dois mais estável.

Peixes: os piscianos estão mais “pé no chão” e abertos ao amor. Estão mais realistas, à procura de um romance para trazer leveza na vida e para a parceria do dia a dia. Por isso, agora é a hora de investir no charme. Para os piscianos que estão num relacionamento, atenção: se não tiver rompimento de relação nos próximos meses, será uma relação duradoura.

Fonte: Célia Siqueira, taróloga (www.institutoceliasiqueira.com)