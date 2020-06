Em parceria com Prefeitura, margens do Vale do Ribeira, onde poluição caiu 86%, tiveram limpeza e ações de educação ambiental; obras do Novo Pinheiros já ligaram à rede de esgoto mais de 19,5 mil imóveis. Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, quando o Novo Rio Pinheiros completa seu primeiro ano, a Sabesp realizou na última sexta-feira (5), em parceria com a Prefeitura de São Paulo, uma ação de educação ambiental e limpeza no córrego Vale do Ribeira, na zona sul da capital.

Foram instalados um coletor de material PET e lixeiras. A ação contou ainda com um aquário de peixes com água retirada do córrego, além de ações de conscientização e saúde, sem se esquecer dos cuidados necessários por causa da pandemia, para evitar aglomeração.

Iniciadas em novembro, as obras já resultaram numa queda acentuada no nível de poluição do córrego, que está abaixo da meta prevista. O índice DBO (demanda bioquímica de oxigênio) passou de 110 para 15 mg/L, redução de 86%. O objetivo inicial, ao final dos trabalhos em março de 2021, é índice abaixo de 30 mg/L.

“A água há algum tempo era suja, poluída, com odor insuportável. Hoje notamos que está mais clara e limpa e sem odor nenhum”, diz Jaqueline Ferreira, moradora da Chácara Santana, na região. O Vale do Ribeira é um dos afluentes do córrego Ponte Baixa, na bacia do Rio Pinheiros. As obras fazem parte do Novo Rio Pinheiros, da Sabesp, conjunto de ações e empreendimentos para despoluir o rio por meio da atuação em todas as sub-bacias.

Dentro do programa, mais de 19,5 mil imóveis na zona sul de São Paulo já foram ligados à rede coletora de esgotos, beneficiando uma população de mais de 70 mil pessoas que agora passam a contar com coleta e tratamento de esgotos. As obras em andamento já realizaram mais de 1.600 ligações de esgoto e têm 6 km de rede de esgoto e mais de 700 metros de coletores-tronco instalados.

Além das obras, estão sendo realizadas ações para orientar os moradores a fazer a conexão de seus imóveis à rede de esgoto disponível, como determina a legislação, além de encontros com a comunidade para conscientização socioambiental, como ações para coleta de lixo e uso consciente da água. Por se tratar de um programa essencial para a melhoria da qualidade de vida da população, as atividades do Novo Rio Pinheiros não foram paralisadas durante a quarentena pela Covid-19 e têm contribuído para a geração de emprego num momento em que vários setores da economia sofrem os efeitos da crise.

“Estamos muito felizes com o trabalho da Sabesp. Já podemos ver o resultado das obras, não tem mais aquele cheiro de esgoto perto das casas. Agora vamos poder contar com um serviço de esgoto em nosso bairro”, afirma Maria de Lourdes, moradora do bairro Cidade Ademar, na região do Córrego Zavuvus.

As obras fazem parte dos seis primeiros lotes anunciados para ações de saneamento do programa e estão ampliando a coleta e envio para tratamento do esgoto de imóveis localizados nas sub-bacias dos córregos Aterrado/Zavuvus, Pedreira/Olaria, Ponte Baixa/Socorro e Corujas/Rebouças, além da implantação do coletor-tronco Pirajussara e da rede coletora do Jardim Tramontano, na região do Morumbi.

Essas ações vão contribuir para levar mais saúde à população, ajudando a reduzir a mortalidade infantil e as doenças de veiculação hídrica. Nas áreas onde há saneamento, há aumento do valor dos imóveis, melhora do rendimento escolar, ganhos de produtividade no trabalho e diminuição do absenteísmo, além de atrair novos negócios e investimentos.

Novos contratos

No dia 15 de maio, mais seis contratos foram assinados pela Sabesp e pelo Governo do Estado de São Paulo para realização de obras de saneamento do Novo Rio Pinheiros que vão ampliar a coleta e tratamento do esgoto de imóveis localizados nas seguintes sub-bacias: Ribeirão Jaguaré, Alto Pirajussara, Baixo Pirajussara, Cidade Jardim/Morumbi, Águas Espraiadas e Pouso Alegre/Santo Amaro/Poli. Os trabalhos devem começar neste mês. Esses contratos somam-se aos seis que já estão em execução e, juntos, abrem 2,5 mil vagas de trabalho, número que vai aumentar com a assinatura dos quatro lotes restantes.

Outros quatro contratos devem ser assinados nas próximas semanas, para saneamento dos córregos Cordeiro, Cachoeira/Morro do “S”, Baixo Pirajussara/Antonico, Pirajussara-Poá/Taboão. Ao todo, os trabalhos foram divididos em 16 licitações.

Novo Rio Pinheiros

A Sabesp investirá R$ 2 bilhões em obras que já estão em execução e vão ampliar coleta e tratamento de esgoto. No total, as obras do Novo Rio Pinheiros vão beneficiar cerca de 3,3 milhões de pessoas que moram em locais abrangidos pela bacia do rio Pinheiros, uma área de 271 km² que inclui bairros nos municípios de São Paulo, Embu das Artes e Taboão da Serra. Por meio da implantação de coletores-tronco, redes coletoras e ligações, entre outras medidas, a iniciativa vai elevar o tratamento de esgoto na região em 2.800 litros por segundo, passando dos atuais 4.600 litros por segundo para 7.400 l/s em 2022.

A coleta e o tratamento de esgoto formam um dos eixos do Novo Rio Pinheiros, coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que contempla ainda ações de desassoreamento e aprofundamento do rio, coleta e destinação dos resíduos sólidos, revitalização das margens e educação ambiental.

Também haverá ações para orientar os moradores a fazer a conexão de seus imóveis à rede de esgoto disponível, como determina a legislação. Em áreas de alta vulnerabilidade social, a conexão poderá ser feita nos moldes do Se Liga na Rede, o programa da Sabesp que executa obras gratuitamente dentro de imóveis de famílias de baixa renda, permitindo que as casas sejam ligadas à rede de coleta de esgoto.