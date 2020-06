Com 16 anos no mercado de estética, a Espaçolaser se propõe a unir tecnologia e um bom atendimento. No mês de junho, a Espaçolaser completa cinco anos de parceria com Xuxa Meneghel e José Semenzato. Para comemorar a data, a Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais conversou com Paulo Morais, fundador e Co-CEO do empreendimento.

Gazeta de Pinheiros – Como surge a Espaçolaser? Quem esteve junto com esta ideia desde o início?

Paulo Morais – A Espaçolaser surgiu de uma conversa em um final de tarde entre os três sócios: Ygor Moura, Tito Pinto e eu, Paulo Morais. Após conversarmos sobre as hipóteses que teríamos com a depilação a laser como a possibilidade de democratizarmos esse tratamento para toda e qualquer pessoa em um momento em que poucos conheciam os benefícios dessa forma de cuidado. Ali ficou claro que poderíamos fazer uma rede de unidades que prestam atendimento para homens e mulheres.

GP – Como foi atravessar os primeiros desafios?

PM – Começamos o negócio com 2 unidades e apenas uma máquina de depilação a laser porque não tínhamos recursos para comprar outra. A máquina trabalhava às segundas, quartas e sextas-feiras em Moema e às terças, quintas, sábados e domingos no Shopping Morumbi. O grande desafio era fazermos as pessoas experimentarem o tratamento e perceberem os fantásticos benefícios.

GP – Nestes anos, como foi a evolução da iniciativa?

PM – Ao longo desses 16 anos saímos de 2 unidades para 535 lojas em todo país, e 6 lojas na Argentina e, em breve, na Colômbia. Um crescimento que nos alegra e anima a seguirmos sempre trabalhando mais.

GP – A Espaçolaser é conhecida por apostar na tecnologia e treinamento especializado, além de um bom atendimento. Como fazer para se manter sempre com estas características?

PM – Criamos a nossa Universidade do Laser, que é um centro de treinamento e formação especializado no laser. Por lá passam todos os anos mais de 3.500 profissionais que são treinados e preparados para atender adequadamente os nossos clientes. Mantemos assim a qualidade de atendimento e a cultura da nossa empresa.

Além disso, a Universidade do Laser tem por missão acompanhar tudo que existe de moderno e novas tecnologias com o papel de estudar e experimentar todas e quaisquer novidades.

GP – E a ideia de parceria com a Xuxa e o Semenzato surge quando? Como se dá o contato?

PM – No fim de 2014 sentimos a necessidade de expansão e notamos que precisávamos ocupar o território nacional. O caminho passava obrigatoriamente pelo modelo de franquia e lembramos do José Semenzato, que já era nosso amigo. Naquele momento ele tinha um outro projeto com a Xuxa e entendemos que faria todo sentido fazermos a nossa rede de franquias com a imagem da nossa eterna Rainha Xuxa. Após processo de discussão do modelo, lançamos em junho de 2015 a nossa rede de franquias com a Xuxa e Semenzato como nossos novos sócios. Essa parceria de sucesso acabou de completar 5 anos. Uma alegria!

GP – Como é comemorar este marco em um período tão diferente na história do nosso país? A Espaçolaser já passou por algo semelhante?

PM – Vivemos algo absolutamente novo e desafiador nesse momento de pandemia. A empresa nunca tinha vivido um momento como esse: lojas fechadas e impossibilitadas de atender seus clientes. Estamos confiantes que retornaremos mais fortes e melhores, porque nesse período de quarentena estamos nos preparando e melhorando modelos e processos para sermos mais eficientes e atendermos melhor todos os nossos clientes.

GP – E quais são os planos para continuar esta história de sucesso?

PM – Queremos ser um Hub de Estética, agregando mais marcas no segmento de beleza e serviços. Fundamos a Estudioface, que se propõe ao tratamento facial de homens e mulheres com diversos tratamentos, inclusive um laser exclusivo, o Dermablade.