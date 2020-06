Ter um pet sempre limpinho e cheiroso é uma delícia, mas a importância disso vai muito além do que apenas a questão estética. A pele e a pelagem dos animais são um importante indicativo de saúde, do bom funcionamento do organismo e desempenham um papel significativo de proteção.

Segundo o médico veterinário Flavio Silva, supervisor de capacitação técnico-científica da PremieRpet, enquanto a pele forma uma barreira entre o animal e o meio ambiente para bloquear perigos físicos, químicos e microbiológicos, a pelagem ajuda na proteção da pele em si, que é o órgão mais extenso e visível do corpo. Por exercerem um papel tão importante no organismo, é essencial que essa dupla poderosa (pele e pelagem) seja bem cuidada.

“Esses cuidados contribuem para o bem-estar e a longevidade e têm ligação direta com a saúde do animal. Muitos tutores acham que são coisas separadas e é aí que mora o problema”, diz Silva.

Pensando nisso, e com o objetivo de ajudar os tutores no cuidado com os amigos de quatro patas, o especialista indica três pontos que precisam ser levados em consideração no cuidado com a pele e pelagem dos animais, a começar pela boa alimentação.

Nutrição adequada

A alimentação interfere diretamente no desenvolvimento e na qualidade da pele e pelagem dos pets. Por isso, a recomendação dos especialistas é sempre ofertar uma nutrição balanceada e de alta qualidade a eles, em todas as fases da vida. Baixas concentrações de zinco, biotina e ácidos graxos essenciais (ômegas 3 e 6) no organismo animal podem causar descamações e quebras na barreira de proteção da pele (deixando-a exposta a bactérias que causam infecções), além de deixar o pelo opaco e quebradiço.

Importante: caso o pet possua alergia alimentar, que é uma condição genética que pode ser agravada pela alimentação inadequada e impactar diretamente na pele, é recomendado consultar um médico veterinário para oferecer uma dieta equilibrada e seguir um tratamento orientado.

Banhos

Cuidar da higiene é sempre importante, mas é preciso atenção ao shampoo e à frequência de banhos. Em excesso, podem interferir na oleosidade natural da pele do pet, diminuir a barreira de proteção natural e também facilitar infecções.

Com relação ao banho em gatos, não existe um consenso. Alguns especialistas acham melhor evitar por conta do stress, enquanto outros acreditam ser um cuidado indispensável na rotina. É importante consultar o médico veterinário para saber qual a indicação para cada pet.

Escovação

Acostumar o pet desde filhote com a escovação diária é de grande importância, pois ajuda a eliminar células mortas e pelos soltos. Para os gatos, essa prática é ainda mais necessária, pois ajuda a evitar as famosas bolas de pelo.

A escovação pode ser feita em casa pelo próprio tutor, ou por profissionais especialistas nos cuidados com a pele e pelagem dos animais. Uma dica é prestar atenção na escova, que deve ser adequada para não machucar ou incomodar.

De acordo com Flavio Silva, é essencial que os tutores incluam esses três pontos na rotina de cuidados com os pets e que haja um acompanhamento profissional. “É fundamental fazer um trabalho de conscientização dos tutores para mostrar que esses cuidados não são somente pela beleza, mas também para que os pets vivam mais e com mais saúde”, finaliza.

Fonte: Flavio Silva, veterinário da PremieRpet (www.premierpet.com.br)