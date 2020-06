Em tempos de retomada das atividades na cidade de São Paulo, a Prefeitura esclarece que a Convenção e Regimento Interno dos Condomínios reúnem as principais regras de convivência e de sua administração. Cada condomínio tem o poder de redigir as regras que determinam como deverá ser gerenciado, organizando a vida no local e o trabalho do síndico.

A pandemia do novo coronavírus obrigou os condomínios a adotarem novas regras de convivência e agora a Prefeitura trabalha por uma abertura segura das atividades, mas lembra que a cidade continua em quarentena.

Desde o início do isolamento social, a Prefeitura instituiu por decreto, inicialmente, recomendação de uso de máscara e, posteriormente, a obrigatoriedade de máscara no transporte público. E insiste na necessidade do uso contínuo de máscara por todos. A decisão de exigir máscara nas instalações do condomínio é prerrogativa de cada um.

Da mesma forma, cabe a cada condomínio decidir a respeito de obras nas unidades habitacionais, ou sobre a ocupação das áreas de academia e de piscina. No entanto, a Prefeitura alerta que ninguém pode esquecer que o vírus ainda está presente na cidade.

Continua a preocupação e a recomendação em evitar aglomeração e em proporcionar o distanciamento social, buscando evitar a transmissão do vírus. Reuniões virtuais, quando possíveis, o uso de máscara, álcool em gel e outras ações de higiene pessoal, são boas práticas recomendáveis.

Nos condomínios, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) orienta as seguintes condutas.

Áreas de lazer:

Fechar todas as áreas de convívio como, academia, piscina, playgrounds e salão de festas

Áreas comuns:

Disponibilizar álcool em gel em 70% nas áreas comuns;

Evitar aglomeração nas áreas comuns;

Manter os condôminos atualizados das prevenções, com cartazes e avisos;

Não entrar em elevadores cheios;

Evitar conversas nos elevadores;

Manter distância de no mínimo 1m entre as pessoas.

Prestadores de serviço:

Orientar condôminos a dispensar temporariamente diaristas e empregadas domésticas;

Suspender todas as obras, seja nos apartamentos, ou nas áreas externas do condomínio

Isolamento domiciliar;

Divulgar aos moradores orientações sobre a necessidade de pessoas com sintomas respiratórios, permanecerem em isolamento domiciliar por 14 dias, contados da data de início dos sintomas;

Divulgar a importância de não fazer reuniões familiares, ou com amigos, além das pessoas que moram juntas.

Notificar condomínio: