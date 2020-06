Ana Maria Braga é uma eterna apaixonada, vive intensamente o amor e afirma que “ter as borboletas batendo no estômago, não importa a idade que se tem, é renovar a vida, a esperança e a felicidade”. E no Dia dos Namorados mais diferente dos últimos tempos, a apresentadora separou receitas inéditas, e algumas afrodisíacas, para finalizar um jantar romântico que com certeza ficará gravado na memória dos apaixonados para sempre.

A apresentadora elegeu dois elementos base para as 5 receitas, chocolate e frutas vermelhas, em receitas fáceis e com ingredientes simples. “Delícias que juntas ou separadas dão match”, brinca. Confira a lista de ingredientes e modo de preparo detalhados:

Cheesecake de framboesa

Nível: fácil

Preparo: 35 min

Rende 8 a 10 porções

Ingredientes

Base:

200g de biscoitos maisena;

100g de manteiga em temperatura ambiente.

Creme:

3 potes de cream cheese (450g);

4 ovos;

1 lata de leite condensado;

1 colher (chá) de raspas de limão;

200g de geleia de framboesa dissolvida em 2 colheres (sopa) de água;

Framboesas para decorar.

Modo de preparo

Atenção: Esta receita requer 3 horas para gelar.

Base:

No liquidificador, junte os biscoitos e pulse até formar uma farofa fina. Transfira para uma tigela, adicione a manteiga e misture até formar uma farofa úmida;

Forre o fundo e a lateral de um refratário redondo (22 por 5 cm), pressionando ligeiramente com as costas de uma colher para compactar. Leve ao micro-ondas, em potência alta, por 3 minutos ou até a base começar a dourar no centro da fôrma. Reserve.

Creme:

No liquidificador, bata o cream cheese com os ovos, o leite condensado e as raspas de limão até obter um creme uniforme;

Despeje sobre a base de biscoito e leve ao micro-ondas, em potência alta, por 8 minutos ou até o recheio firmar;

Deixe a torta em repouso dentro do micro-ondas desligado por 5 minutos;

Espalhe a geleia de framboesa por cima da torta e, depois de fria, leve à geladeira por cerca de 3 horas. Decore com framboesas e sirva gelada.

Flã de vinho tinto

Nível: fácil

Preparo: 20min

Rende 8 porções

Ingredientes:

Flã:

1 lata de leite condensado;

1 lata de creme de leite (300g);

1 xícara (chá) de vinho tinto suave (240ml);

1 xícara (chá) de suco de uva (240ml);

2 envelopes de gelatina em pó incolor (24g);

Óleo para untar.

Calda de vinho tinto:

1 xícara (chá) de vinho tinto seco (240ml);

1 xícara (chá) de suco de uva concentrado (240ml);

150g de açúcar;

1 pau de canela de 5 cm;

3 cravos-da-índia;

1 anis-estrelado;

Modo de preparo

Atenção: Esta receita requer cerca de 4 horas de geladeira.

Flã:

No liquidificador, junte o leite condensado com o creme de leite, o vinho e o suco de uva e bata até ficar homogêneo. Acrescente a gelatina previamente hidratada em água e dissolvida em banho-maria, ainda quente, e bata apenas para misturar;

Despeje em forminhas (150ml de capacidade) untadas com óleo e passadas em água fria, acomode em assadeira e leve à geladeira por 4 horas ou até firmarem;

Desenforme os flãs gelados e sirva com a calda de vinho.

Calda de vinho tinto:

Em uma panela pequena, junte todos os ingredientes e leve ao fogo baixo por 10 minutos ou até reduzir ligeiramente. Deixe esfriar e descarte as especiarias. Utilize fria.

Mousse de cereja

Nível: fácil

Preparo: 30min

Rende 6 porções

Ingredientes

2 claras;

½ xícara (chá) de açúcar;

2 caixinhas de creme de leite (400g);

1 vidro de cereja ao marasquino (280g);

250 g de requeijão;

3 colheres (sobremesa) de gelatina em pó incolor;

½ xícara (chá) de água para hidratar a gelatina (120ml);

Calda:

1 xícara (chá) de cerejas ao marasquino escorridas;

1 xícara (chá) da calda da cereja;

2 colheres (sopa) de rum.

Modo de preparo

Atenção: Esta receita requer cerca de 3 horas de geladeira.

Leve as claras com o açúcar ao banho-maria, mexendo sempre, até amornar e o açúcar se dissolver por completo. Transfira para a tigela da batedeira e bata até obter um merengue firme e brilhante. Sem bater, acrescente o creme de leite e misture com uma espátula. Reserve;

No liquidificador, bata a cereja escorrida com o requeijão até ficar homogêneo;

Hidrate a gelatina na água, dissolva-a em banho-maria e adicione-a ainda quente à mistura de cereja e requeijão, batendo rapidamente apenas para misturar. Incorpore essa mistura ao merengue, misturando delicadamente com uma espátula;

Despeje em 6 taças de sobremesa e leve à geladeira por 3 horas ou até firmar. Sirva acompanhadas da calda e decoradas a gosto.

Calda:

No liquidificador, bata as cerejas com a calda até ficar uniforme. Despeje em uma panela, junte o rum e cozinhe em fogo baixo por 8 a 10 minutos ou até obter uma calda levemente espessa. Utilize fria.

Brigadeiro de copo

Nível: fácil

Preparo: 45min

Rende 12 porções

Ingredientes

600g de morangos picados;

1/3 de xícara (chá) de vinagre balsâmico (80ml);

½ xícara (chá) de açúcar;

2 latas de leite condensado;

2 colheres (sopa) de manteiga;

150g de chocolate meio amargo picado;

200ml de creme de leite fresco gelado batido em ponto de chantili.

Modo de preparo

Atenção: Esta receita requer tempo para marinar, esfriar e gelar.

Numa tigela, junte o morango com o vinagre balsâmico e o açúcar e deixe macerar na geladeira por 1 hora;

Escorra e reserve o morango e o vinagre separadamente;

Em uma panela, junte o leite condensado com a manteiga e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até engrossar (ponto de brigadeiro mole). Fora do fogo, adicione o chocolate e misture até ficar uniforme;

Depois de frio, misture o brigadeiro mole com o vinagre balsâmico reservado, mexendo até homogeneizar;

Transfira 1/3 dessa mistura para uma tigela e incorpore a ela o chantili.

Montagem

Em 12 taças ou copos de sobremesa (150ml de capacidade), distribua o morango e, por cima, o brigadeiro mole. Finalize com uma camada da mistura de brigadeiro e chantili, decore a gosto e leve à geladeira por 2 horas ou até o momento de servir.