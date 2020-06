Em ação conjunta com a Prefeitura, a empresa Farma Conde tem levado a estrutura necessária para a realização do importante projeto para os bairros paulistanos e cidades interioranas. As Subprefeituras de Pinheiros e Butantã auxiliaram para que a pulverização pudesse acontecer em seus distritos, com sucesso total e muitos elogios da população.

A iniciativa aconteceu a partir da sugestão do presidente da empresa, Mário Muniz, junto ao Conselho de sua empresa, de fazer o serviço em São José dos Campos. Ele tinha visto a ação semelhante no Chile.

A partir deste ponto, começaram a chegar ofícios de diversas prefeituras solicitando o serviço, o que fez com que a ação fosse ampliada. A ação já passou em mais de 20 cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Baixada Santista, Região Bragantina e pela comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Depois, a desinfecção foi realizada na Freguesia do Ó, Brasilândia, Pirituba, Lapa, Pompeia, Pinheiros, Itaim Bibi, Brooklin, Vila Madalena, Perus e Barueri.

Butantã

Ação conjunta na Subprefeitura do Butantã em combate ao coronavírus, pulverização foi feita no último dia 6 em toda a região do Morumbi, Vila Sônia, Rio Pequeno, Butantã e Raposo Tavares. Completa, atendeu toda a grande região e a comunidade aplaudiu. Nesta semana ainda passou por Cotia, Itapevi, Embu Guaçu, Parelheiros, Mogi das Cruzes. Hoje (12), seguirá para Guarulhos e, amanhã (13), para Arujá e Santa Isabel.

É importante destacar que essas ações pontuais não substituem as ações de varrição, coleta de lixo, lavagem de desinfecção de vias em torno de hospitais e outras unidades de saúde realizadas pela Subprefeitura/Amlurb regularmente, que continuam ocorrendo. A matéria-prima a ser utilizada é o hipoclorito de sódio, produto largamente utilizado como desinfetante, em dose sem risco para humanos e animais (400 ppm).

Para realizar o trabalho, a Farma Conde utiliza oito pulverizadores de grande porte, cada um com capacidade reservatória entre 600 litros e 4 mil litros, que serão transportados por tratores. As áreas menores e de acesso limitado serão pulverizadas por 25 profissionais com equipamentos de costas, cada um com capacidade de 20 litros.

“A Farma Conde acredita que nesse momento todos os segmentos da sociedade precisam dar sua colaboração para combater a pandemia do coronavírus. Esperamos também que nossa iniciativa inspire outros empresários na adoção de ações de apoio ao poder público”, enfatizou Muniz.