O restaurante Consulado Mineiro lançou seu 4º Festival de Sopas, Cremes e Caldos”, com cinco sabores (como Creme de Mandioca com Carne de Sol, Caldo de Feijão, Bambá de Couve e Caldo Verde), Canjica Doce, torresmo, queijo e cheiro verde por R$ 90, para duas pessoas, bem servidas. O festival funciona, só por delivery, de quinta-feira a sábado, das 17h às 22h30.

O delivery do Consulado Mineiro também atende seus clientes que buscam pratos, petiscos, porções e sobremesas. Os pedidos podem ser feitos de segunda a quarta-feira, das 11h às 16h; de quinta-feira a sábado das 11h às 22h45; e aos domingos e feriados das 11h às 18h, na matriz, à Praça Benedito Calixto, 74, em Pinheiros. Os telefones são (11) 3064-3882 e (11) 3088-6055. Quem pede pelo WhatsApp da casa, (11) 94719-4664, ganha um doce de leite de cortesia. Os pedidos também podem ser feitos Consulado Mineiro Jardins, à rua Professor Artur Ramos, 187 – Cidade Jardim. telefones (11) 3034-3249 e (11) 3816-0564.

Segundo o sócio fundador do restaurante, Geraldo Magela Carneiro, não há mais cobrança de delivery nas entregas a até 3km de distância. Para as entregas de 3,1km a 5km do restaurante, será cobrado um valor de R$ 7; e para distâncias de 5,1km a 10km, o valor será de R$ 14. As pessoas também podem encomendar e buscar no próprio restaurante.

Pratos do cardápio no delivery

Entre os pratos regulares do cardápio, os que mais têm sido pedidos através do delivery são o Zona da Mata (carne-de-sol na manteiga, tutu, couve, mandioca frita e arroz – R$ 113), Feijão Tropeiro (lombo, tropeiro, couve, torresmo e arroz – R$ 106); Leitão à Pururuca (leitão, tutu, farofa, couve e arroz – R$ 126), Mexidão (arroz com carne-de-sol, lombo, feijão, couve e ovo, com acompanhamento de torresmo e banana à milanesa – R$ 113) e Feijoada Especial (carnes nobres, couve, farofa, torresmo, laranja e arroz – R$ 126), que pode ser pedida todos os dias da semana. Os pratos são para duas pessoas muito bem servidas, mas normalmente servem tranquilamente até três.

Há pratos executivos de segunda a sexta-feira (de R$ 34 a R$ 39) e as famosas porções, como Mandioca com Torresmo (R$ 31), Bolinho de Mandioca recheada com carne-de-sol (R$ 34), Bolinho de Arroz com Parmesão (R$ 30), Pasteizinhos (lombo, queijo e carne moída, por R$ 30; e carne-de-sol com requeijão, R$ 34) e Porção Mista (torresmo, mandioca, bolinho e costelinha – R$ 43). “Entre as porções, a mais pedida é a mista”, diz Magela.

Serviço:

Consulado Mineiro da Praça Benedito Calixto

Praça Benedito Calixto, 74 (11) 3064-3882 e (11) 3088-6055

Delivery de segunda a quarta-feira, das 11h às 16h; de quinta-feira a sábado, das 11h às 22h45; e aos domingos e feriados das 11h às 18h. Quem pede pelo WhatsApp da casa (11) 94719-4664 ganha um doce de leite de cortesia.

Delivery do Festival de Sopas, Cremes e Caldos

De quinta-feira a sábado, das 17h às 22h30

www.consuladomineiro.com.br