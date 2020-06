Existem pratos que só de ouvirmos o nome já sentimos um quentinho no coração. Esses queridinhos são conhecidos como confort food, comida que mesmo simples nos conforta e nos abraça. Toda família tem uma receita que já é tradição nas reuniões e encontros. Pensando nisso, o chef Melchior Neto resolveu unir dois pratos que trazem muito amor em cada garfada: o espaguete com picadinho. Tire as panelas do armário e confira a receita:

Espaguete com picadinho

Ingredientes:

– 500g de filé mignon picado;

– 100g de cenoura picada;

– 100g de vagem picada;

– 100g de ervilha;

– 100g de batata picada;

– ½ cebola picada;

– 1 dente de alho picado;

– 1 lata de tomate pelado;

– Manjericão a gosto;

– 2 colheres (sopa) de azeite;

– Sal e pimenta do reino a gosto;

– Salsa picada;

– 250g de espaguete;

– 2 litros de água;

– 1 ovo;

– 200g de farofa.

Modo de preparo:

– Cozinhe o macarrão até ficar al dente e reserve;

– Em uma panela, refogue a cebola, depois o alho e o filé mignon picado. Tempere com sal e pimenta, e adicione os legumes e uma concha da água do cozimento do espaguete. Acrescente os tomates e misture bem, coloque as folhas de manjericão e deixe cozinhar por 10 minutos. Desligue, polvilhe com salsa picada e misture ao espaguete. Sirva com o ovo frito e a farofa.

Fonte:

Gema Restaurante (funcionando em formato de delivery)

Rua das Paineiras, 378 – Jardim, Santo André

(11) 4436-3773