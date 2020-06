Foram instalados 50 postos de higienização na Estação Hebraica-Rebouças, na Linha 9 – Esmeralda da CPTM, que ficarão disponíveis no local, em teste, pelo período mínimo de 30 dias. Trata-se de um sabonete que limpa e protege as mãos, combatendo a transmissão de vírus e bactérias, sem a necessidade de enxágue. Fornecido pela empresa EcoSkin, o produto desenvolvido e produzido nos Estados Unidos não contém álcool, o que evita o ressecamento da pele.

Novidade

“Um importante e inovador reforço na prevenção e combate ao coronavírus”, explicou o diretor de Planejamento e Novos Negócios, Eduardo Jorge.

O sabonete sem enxágue é aprovado pela Anvisa e utilizado pela Nasa e Exército dos Estados Unidos. Após a fase de testes na Estação Hebraica –Rebouças, os postos de higienização podem ser levados a outras estações da CPTM.

Cabines de higienização

Além desta inovação, a CPTM possui cabines de higienização na Estação Tatuapé, nas Linhas 11 – Coral e 12 – Safira e na estação Vila Olímpia, Linha 9 – Esmeralda. A cabine, semelhante a um túnel com cerca de três metros, possui um sensor de presença que aciona borrifadores com clorexidina, uma solução hidroalcoólica higienizante, eficaz contra bactérias, fungos, leveduras e vírus. A solução é mais eficaz que o álcool no combate à Covid-19.

Máscaras de proteção

A ViaQuatro e a ViaMobilidade, concessionárias responsáveis pela operação e manutenção das linhas 4 – Amarela e 5 – Lilás de metrô de São Paulo, doarão 9 mil máscaras para comunidade da zona sul. O item distribuído será o reutilizável, feito de tecido lavável.

Os equipamentos foram distribuídos na comunidade de Paraisópolis com apoio da ONG local PróSaber. As equipes da área de sustentabilidade das concessionárias apoiaram os voluntários das ONGs no processo de distribuições dos equipamentos. “O uso de máscaras se tornou uma parte importante do combate à Covid-19 e a iniciativa das concessionárias tem o objetivo de ajudar as comunidades do entorno das estações na prevenção contra a doença”, diz Juliana Alcides, gestora de Sustentabilidade das empresas.