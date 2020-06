O Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12, será diferente este ano, mas não menos emocionante. A data típica do calendário comercial brasileiro precisará se adaptar ao cenário causado pelo novo coronavírus, assim como os consumidores irão fazer uso de novas formas de compras.

O consultor de varejo Marco Quintarelli separou algumas dicas para o consumidor encontrar presentes com preços acessíveis, e para o comércio aumentar o faturamento neste período, utilizando, principalmente, as ferramentas online como estratégia de vendas.

Para o comércio

Vendas online como diferenciais: as lojas que possuem canal virtual saem na frente na busca do consumidor durante a pandemia. Incluir condições diferenciadas de pagamentos será importante para aumentar as vendas, como por exemplo: frete grátis, entrega rápida, personalização do presente e parcelamento das compras;

Jantar em casa: os tradicionais jantares românticos fora de casa também não poderão ocorrer devido à pandemia. O serviço de entrega (delivery) de alimentos teve um boom desde o início da quarentena, e a alta procura vai continuar. Uma dica para cativar o cliente é ir além da entrega. Leve a experiência do restaurante para a casa das pessoas com um brinde especial ou uma carta;

Parcerias: uma dica é fazer parcerias de negócios para a data. Um restaurante pode se unir a uma floricultura ou uma empresa de decoração de eventos, por exemplo, para caprichar no clima de romance.

Para os consumidores

Pesquise preços: pesquise bem os presentes que deseja comprar em mais de um site, pois a diferença de preço pode ser bem alta. Há sites, inclusive, que servem justamente para comparar preço.

Saiba quanto pode gastar: esse é o primeiro passo para não sair endividado. Organize os gastos fixos do mês, e veja o que irá sobrar. Você precisa estabelecer um valor máximo que será destinado às compras.

Saiba onde está comprando: nem tudo é só preço. A segurança precisa vir em primeiro lugar. Antes de comprar, verifique a reputação da loja que está anunciando o produto. A dica é pesquisar redes sociais oficiais, comentários de antigos clientes e até a reputação da loja em sites específicos de reclamação. Veja se ela está na lista do Procon de sites fraudulentos. Além disso, busque pelo certificado digital de segurança e só compre se tiver certeza de que não se trata de um golpe.

Fonte: Marco Quintarelli, consultor de varejo e diretor da ABMAPRO – Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (http://marcoquintarelli.com.br)