Fique na cama! Essa é a sugestão do chef francês Pascal Abadie, da boulangerie Jules L’art du Pain, para a data mais apaixonante do ano: o Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12. Em tempos de pandemia, nada melhor do que surpreender seu par com uma caprichada cesta de café da manhã.

As cestas serão montadas com os itens preferidos do cliente, que poderá escolher pães, frios, folhados e doces, entre os cerca de cem itens do cardápio. Para completar, especialmente para a data, a cesta ainda ganha uma decoração com balões em formato de coração.

Para selecionar os produtos, basta solicitar o cardápio completo pelos números de WhatsApp (que são também o canal para se fazer o pedido): (11) 98090-5050, para a unidade Moema e (11) 9 6739-6909 para a unidade da Vila Nova Conceição.

Itens para uma cesta inesquecível

Quem não tiver ideia do que pedir, pode embarcar na sugestão do chef Pascal Abadie, que elege os seguintes itens para uma cesta de café da manhã inesquecível: uma baguete tradição, um brioche Nanterre, dois croissants, um vidro de geleia artesanal da casa, uma chocolatine, caixa com quatro macarons sortidos, uma bandeja com presunto artesanal fatiado (100g), um queijo gruyère ou raclette (100g) e dois sucos de laranja. A opção do chef sai por R$ 155, para duas pessoas.

E pode-se completar o pedido com clássicos da pâtisserie francesa, como o Royal (R$ 16,50, 130g), doce à base de biscoito dacquoise, praliné crocante e mousse de chocolate amargo e o Saint Honoré (R$ 13,90, 140g), feito com massa sable de amêndoas cremoso, lichia de chocolate branco, creme de confeiteiro de framboesa, massa choux e chantilly de água rosas. Irresistível também é a torta de frutas vermelhas (R$ 15,90, 120g), que traz morangos, blueberries e amoras sobre creme de baunilha.

Peça com antecedência

Importante: a padaria Jules garante que todos os itens da cesta cheguem fresquinhos, já que serão entregues no próprio Dia dos Namorados (12). Os pedidos devem ser realizados com dois dias de antecedência.

Serviço:

Jules L’art du Pain

Unidade Moema

Alameda dos Anapurus, 942, Moema; (11) 5055-4537

Unidade Vila Nova Conceição:

Rua Afonso Braz, 355, Vila Nova Conceição; (11) 3848-9206.