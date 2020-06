Em uma época difícil, pessoas e entidades têm se proposto a amenizar os problemas daqueles menos afortunados. O Grupo 1 de Jornais continua sua campanha de divulgação dessas iniciativas positivas.

Anjos do Esporte

André Brazolin, ex-atleta profissional de basquete que atuou na seleção brasileira e em clubes como Flamengo e Corinthians, dirige o Instituto Brazolin e os Anjos do Esporte. Nesta semana, ele mandou um recado de agradecimento: “obrigado de coração pelas doações para os Anjos do Esporte, comunidade Paraisópolis e moradores de rua! Valeu Chuí, Arizão, Inaia M. Rodrigues, Nara Carvalho e Carlos Cavalcante”.

Com a ajuda da comunidade, já foi possível distribuir mais de 10 toneladas de alimentos. Doações podem ser encaminhas para Conta Corrente Anjos Do Esporte Consultoria Banco Caixa Econômica Federal (CNPJ. 12.135.360/0001-80; AG. 2901; Operação 003; CC. 2116-2).

Gazit Brasil

Gazit Brasil anuncia doação de protetores faciais e caixas de proteção de acrílico para profissionais da saúde na luta contra a Covid-19 a serem distribuídos no Top Center Shopping e Morumbi Town Shopping. As doações passam de cinco mil itens. O objetivo é auxiliar os que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus, esse inimigo invisível. Os shoppings da companhia também são pontos de retirada de doações para hospitais de toda a cidade.

“Queremos unir forças! Contribuir! Incentivar e mobilizar o auxílio ao setor da saúde em São Paulo! Em meio a tudo o que estamos vivendo, é fundamental enaltecer o trabalho de um segmento específico. Ressalto que são eles que entregam tudo de si e arriscam suas vidas em prol de toda a sociedade. Como forma de agradecimento ao excelente trabalho desempenhado por todos, doaremos o material que os ajuda a cuidar do próximo com segurança. Para nós da Gazit Brasil é um dever fazer parte da corrente positiva e reforçar nossa missão de ser um agente mobilizador na sociedade. A luta no combate ao novo coronavírus não pode parar”, afirma Mia Stark, CEO da Gazit Brasil.

As doações acontecem em dois dos empreendimentos da Gazit Brasil: Top Center Shopping, na avenida Paulista, e no Morumbi Town Shopping, na Vila Andrade, zona sul da cidade. Os profissionais podem retirar gratuitamente os equipamentos que irão garantir a proteção na exposição ao vírus. A campanha acontece no momento em que os shoppings operam apenas com serviços essenciais, em acordo com as normas e orientações dos órgãos de saúde do Brasil e do mundo.

A disponibilização dos equipamentos é gratuita e exclusiva para profissionais da saúde, e foi pensado para facilitar a procura por tais itens, cada vez mais em falta, o que prejudica a segurança destes profissionais. Com a participação das outras empresas, a expectativa é de que o número de doações chegue a 100 mil protetores faciais e mil caixas de proteção acrílica.

Além dos equipamentos, a Gazit Brasil firmou uma parceria com a Cacau Show para que cada profissional de saúde que retirar os itens leve também um chocolate especial da marca, de modo a presenteá-los pelo esforço e dedicação na linha de frente do combate ao coronavírus. Também participam da ação na produção e distribuição dos produtos as empresas Kiddo Brasil, Okean e ZCO2.

Cestas básicas

As pessoas também continuam fazendo sua parte. A advogada Natália Fernandes já promoveu duas sessões de entrega de cestas básicas e planeja mais ações. Aproveita para também agradecer pessoas que auxiliaram nessas ações: Pamela Faleco e Rodrigo Faleco; Cíntia Dornelas e Keyler Martins Pereira; Juliana Aureliano e Hélio; Carina Milagres e Alessandro Milagres; Natália Fernandes e Leandro Neves.

Gazeta de Pinheiros – Como surgiu a iniciativa da colaboração?

Natália Fernandes: Sempre foi um desejo meu conseguir retribuir um pouco para o universo, e todas as bênçãos que tenho na minha vida. Em uma conversa de amigos no condomínio, comentei que gostaria de fazer algo para ajudar nesse momento de pandemia e prontamente todos se disponibilizaram. Iniciou com a ideia de fazermos marmitas para moradores de rua, porém, devido à logística, mudamos para montagens de cestas básicas! Surgiu assim, em uma boa conversa entre amigos.

GP – Quais foram as ações feitas e qual foi o público beneficiado?

NF – Fizemos duas ações: uma em abril, onde os casais de amigos se uniram e bancaram as compras. Foram 1,5 toneladas de comida comprada e 150 cestas montadas. E agora essa no mês de maio, onde por meio da divulgação das fotos do mês de abril nas redes sociais, as pessoas se solidarizaram e começaram a ajudar. Com as doações, conseguimos comprar 3,5 toneladas de comida e 280 cestas básicas, sem contar algumas roupas de bebê e fraldas.

GP – Há mais ações sendo encaminhadas?

NF – Sim. Neste mês de junho faremos uma ação para doação de roupas considerando o frio que vem chegando, e o fato de acharmos que não teremos tanta doação de dinheiro devido às que já tivemos no mês passado. Então para não ficarmos sem fazer nada, vamos incentivar a doação de roupas. De toda forma estaremos recebendo também doações de alimentos para quem quiser fazer.

GP – Quem quiser auxiliar, como deve proceder?

NF – Quem quiser auxiliar pode entrar em contato pelo email natalia_aracelis@yahoo.com.br .



RaiaDrogasil

A RD – Raia Drogasil S.A. anunciou a criação do fundo Todo Cuidado Conta para apoiar a sociedade brasileira no combate ao novo coronavírus (Covid-19), por meio da doação de R$ 25 milhões pela empresa.

Esses recursos foram aportados no veículo “Fundo Emergencial para Saúde – Coronavírus Brasil”, que é gerido pela SITAWI Finanças do Bem, e serão destinados para cerca de 50 hospitais de referência, sem fins lucrativos e que atendem ao SUS em todo o país, com foco em pequenas e médias cidades fora dos grandes centros. Juntos, esses 50 hospitais atendem gratuitamente a uma população de mais de 14 milhões de pessoas que vive nessas regiões.

“O novo coronavírus começou a se propagar nas grandes capitais, mas hoje começa a se alastrar para o interior do Brasil, chegando a locais nos quais a infraestrutura de saúde é mais limitada. Queremos contribuir com a criação de um cinturão de proteção para o combate ao vírus nessas regiões, e ao mesmo tempo, deixar um importante legado de saúde que possa seguir fazendo diferença mesmo após a contenção da pandemia”, diz Marcílio Pousada, presidente da RaiaDrogasil.

ViaQuatro

A ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4 – Amarela de metrô, distribuiu cestas básicas para famílias dos integrantes do projeto social Educando pelo Esporte. O programa que atende crianças de 7 a 11 anos do Parque Santo Antônio, na zona sul de São Paulo, promove atividades físicas, ministradas por um profissional de educação física, de forma gratuita.