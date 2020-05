Rendimento: 2 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

Ingredientes:

– 4 ovos;

– 1 colher (sopa) de leite;

– 1 cebola roxa pequena picada;

– 1 ½ unidade (média) de mussarela de búfala picada em cubinhos;

– 10 unidades de tomates secos, escorridos e picados em cubinhos;

– 2 colheres (sopa) de Margarina Delícia Light com sal;

– Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

– Em um recipiente fundo, misture bem os ovos com o leite. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve;

– Em uma frigideira média, com revestimento antiaderente, leve 1/2 colher (sopa) de Margarina Delícia Light para aquecer. Junte as cebolas, deixe-as suar e adicione-a à mistura de ovos;

– Na mesma frigideira, adicionada de metade da Margarina Delicia Light restante, despeje metade da quantidade total de ovos e com a ajuda de uma colher vá empurrando as laterais para o centro, a fim de que mistura líquida vá sempre para as bordas;

– Cozinhe em fogo médio até que esteja firme, mas não muito cozida;

– Coloque em uma metade o queijo e o tomate, cubra com a parte sem recheio e deixe a mussarela derreter. Repita a operação e sirva-as imediatamente.

Fonte: Bunge (www.bunge.com)